Между казармами мариупольской базы украинского националистического батальона «Азов» (радикальный батальон, в отношении которого в РФ возбуждено несколько уголовных дел) обнаружили место поклонения языческим идолам и стенд с сатанинскими символами, о чем в четверг, 19 мая, сообщает «РИА Новости».

Языческое капище из нескольких деревянных идолов высотой от 1,5 до 3 м, обнесенных по кругу камнями, с подобием жертвенника внутри было обнаружено между двумя казармами «азовцев» вблизи школы № 61 в Мариуполе.

Там же находился стенд с языческими и сатанинскими графическими символами, среди которых идентифицировали Фенрира — волка из древнескандинавской мифологии и множество изображений сатаны на перевернутой пентаграмме (пятиконечной звезде).

Ранее пентаграмму с оккультными знаками у ее лучей корреспонденты агентства встречали на отвоеванных у украинских националистов позициях в Волновахе.

В одной из казарм нашли наградную грамоту на имя древнеславянского божества Ярило. Ее присудили по итогам третьего ежегодного турнира по боксу в память о погибших во время карательной операции в Широкино членах батальона.

В начале мая на стенах штаба украинской воинской части А4472 в селе Трехизбенка обнаружили тайные знаки, в которых можно распознать магическую символику. На одной из стен культуролог распознала так называемую сатанинскую печать.

В апреле на позициях Вооруженных сил Украины находили так называемые боевые наркотики, рассказывал советник главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Родион Мирошник. По его словам, бывало, что украинские силовики ведут боевые действия «в состоянии зомби».

Кроме того, американская организация «Сатанинский храм», имеющая в США статус религиозной, разместила в соцсети флаг Украины с оккультной символикой и надписью «Мы за мир». В тексте поста говорилось, что организация оказывает помощь своим адептам на Украине.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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