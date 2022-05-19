В МИЦ «Известия» обсуждают решение Латвии снести памятник советским солдатам. Трансляция
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- В МИЦ «Известия» обсуждают решение Латвии снести памятник советским солдатам. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит круглый стол на тему: «Бульдозерная демократия: зачем Прибалтике война с советскими памятниками?».
О влиянии решения властей на латвийское общество, можно ли приостановить тенденцию по уничтожению советского наследия и каким должен быть ответ России расскажут:
- Александр Удальцов, исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом; в 1996–2001 годы чрезвычайный и полномочный посол РФ в Латвии;
- Дмитрий Белик, член комитета Государственной думы по международным делам;
- Александр Гапоненко, директор Института европейских исследований (Латвия);
- Марат Касем, шеф-редактор новостного агентства «Sputnik Литва»;
- Алексей Кочетков, политолог.