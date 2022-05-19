В МИЦ «Известия» обсуждают решение Латвии снести памятник советским солдатам. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит круглый стол на тему: «Бульдозерная демократия: зачем Прибалтике война с советскими памятниками?».

О влиянии решения властей на латвийское общество, можно ли приостановить тенденцию по уничтожению советского наследия и каким должен быть ответ России расскажут: