Германия выделит €4 млрд на обеспечение продовольственной безопасности

Германия в этом году выделит €4 млрд на обеспечение мировой продовольственной безопасности. Об этом в среду, 18 мая, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе конференции по продовольственной безопасности в ООН. Трансляция велась на сайте организации.

Глава немецкого МИДа также отметила, что Берлин готов выйти за пределы этих финансовых рамок. По ее словам, страны G7 солидарны касательно вопроса поддержки Украины в «сохранении ее производства» и экспорта зерновых.

«Горькая правда заключается в том, что глобальный продовольственный кризис нельзя решить в одночасье. Давайте сосредоточимся на всех факторах, приводящих к голоду», — указала Бербок.

Ранее, выступая на той же конференции, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что разрешение проблемы продовольственного кризиса невозможно без российской продукции, белорусских удобрений и украинского зерна.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в свою очередь заявил, что страны должны добиваться от России создания коридоров для экспорта продовольствия из Украины. Он также сообщил о выделении Вашингтоном свыше $215 млн в рамках борьбы с мировым продовольственным кризисом.

15 мая в итоговом заявлении страны G7 обвинили российскую сторону в том, что якобы она препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках. Москва не согласна со всеми подобными обвинениями.

11 мая глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов с продовольственными товарами, среди которых есть и корабли с пшеницей. Он также обратил внимание на то, что российская сторона не единожды предлагала Украине вывести суда с необходимыми товарами через гуманитарные коридоры.