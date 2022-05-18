Президент Хорватии высказался против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Хорватии Зоран Миланович 18 мая высказался против вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Он заявил о намерении проинструктировать постпреда Хорватии при НАТО Марио Нобило проголосовать против вступления Финляндии и Швеции в НАТО до того момента, пока не будет решен вопрос реформирования избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине.

«Что мне тогда остается, написать инструкцию хорватскому послу (при НАТО. — Ред.), поставить его в неловкое положение. Если он хочет своего мира, пусть тогда вернет мандат», — сказал Миланович на пресс-конференции.

Ранее в этот день стало известно, что Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. По информации источников агентства DPA, в блоке в среду планировалось обсудить поданные послами этих стран заявки на вступление в НАТО, что ознаменовало бы начало процесса приема в организацию, однако из-за позиции Анкары переговоры не стартовали.

3 мая президент Хорватии предупредил о готовности наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. 26 апреля он назвал присоединение Стокгольма и Хельсинки к НАТО «опасным шарлатанством», а также призвал отложить этот вопрос до окончательного разрешения проблем на Балканах.

МИД России также критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО. Президент России Владимир Путин 16 мая отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.