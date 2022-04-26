Лидер Хорватии назвал шарлатанством вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Вопрос вступления в НАТО Швеции и Финляндии следует отложить до окончательного разрешения проблем на Балканах. Об этом президент Хорватии Зоран Миланович заявил на брифинге во вторник, 26 апреля.

Хорватский лидер указал, отвечая на вопросы журналистов о возможности присоединения Стокгольма и Хельсинки к Североатлантическому альянсу, что считает это «опасным шарлатанством», сообщается на сайте kp.ru.

«Втягивать в это Финляндию, которая в 50 км от Санкт-Петербурга, думаю, что это — опасное шарлатанство», — заявил Миланович.

По его словам, речь идет об избирательном законодательстве Боснии и Герцеговины, где хорваты лишены права голоса. В противном случае парламент республики не станет ратифицировать прием в альянс новых членов, пишет Life.Ru.

«Пока американцы, англичане и немцы не заставят Сараево и Бакира Изетбеговича (лидер правящей партии Боснии и Герцеговины. — Ред.) в следующие полгода изменить закон о выборах и не дадут хорватам основные права, Хорватия не станет одобрять ничье вступление в НАТО», — цитирует телеканал «360» заявление Милановича.

По его словам, в регионе достаточно много проблем, включая неприсоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне, постоянные отсрочки вступления Албании и Северной Македонии в состав Евросоюза, а также непризнание самопровозглашенного Косово. Миланович добавил, что, перед тем как включать в состав НАТО новые страны, нужно разобраться с накопившимися вопросами.

20 апреля министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто отметил, что Финляндии и Швеции следует вступить в НАТО одновременно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, в свою очередь, что Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их вступления в НАТО.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» заявил в тот же день, что решение властей Швеции и Финляндии подать заявки на членство в Североатлантическом альянсе — веяние времени. Кроме того, он отметил, что отношения с Россией на этом фоне только усложнятся.

11 апреля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не пойдет на пользу этим странам. По его словам, альянсу выгодно членство Финляндии, поскольку это позволит ему приблизиться к России.

3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если они захотят войти в блок.