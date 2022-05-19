Армагеддон плаза

Сегодня в России приостановили свою деятельность более 30 брендов, в холдинги многих из них входит по несколько популярных марок. Часть и вовсе заявили об уходе из России. Это вызывает трудности на рынке ритейла, а также в банковской сфере.

Сегодня в крупных ТЦ, где арендопригодная площадь составляет более 35 тыс. кв. м, остановили работу не менее 20% магазинов. А в некоторых моллах, где доля иностранных ритейлеров была больше, закрыты около 45% точек.

Практически ни одна из компаний, заявивших о приостановке деятельности, не оплачивает собственникам моллов 100% за помещение. Большинство из них фактически готовы платить 20–30% от среднемесячного арендного платежа. Формулировка расчетов может быть любой, в том числе собственник может согласиться, чтобы арендатор выплачивал только коммунальные платежи.

Крупные бренды традиционно были трафикообразующими. Привлекая аудиторию, они создавали потребительские потоки, которые кормили менее заметные бренды или общепит, куда покупатель заглядывал попутно. К примеру, оборот в одной из кофеен, которая находились в молле в окружении крупных международных брендов, упал на 15%.

Соответственно, закрытие брендов бьет в первую очередь по владельцам ТЦ, а затем — по другим ритейлерам. Снижение оборотов приводит к тому, что арендаторы вынуждены просить ТЦ о скидках, а те уже физически не могут их предоставлять.

Подавляющее большинство торговых центров принадлежит девелоперам, которые строили их на выданные банками кредиты. Это значит, что почти все ТЦ закредитованы, а их собственники обязаны ежемесячно обслуживать кредиты из тех доходов, которые формирует арендная плата.

Причем риски банкротств моллов маячили вполне реалистичной перспективой еще до февральских событий, переговоры девелоперов с банками становились всё более напряженными. Сегодня этот диалог стал еще болезненнее, в том числе для кредитных организаций.

Банки внимательно изучают активы, под которые кредитуют девелопера. Ликвидные и понятные продукты всегда в приоритете, именно так ТЦ и выглядели еще несколько лет назад. Но пандемия и уход международных брендов существенно снизили доходность этих активов. Даже раньше управление ТЦ было для банков проблемой, а в нынешних обстоятельствах она усугубилась. Приобретая массовый характер, ситуация уже может повлиять и на устойчивость самих банковских структур.

Чтобы ее исправить, уже требуется помощь властей. В первую очередь стоит предоставить банкам льготные условия для рефинансирования кредитов — не более чем под 10%. Улучшив условия для своих заемщиков, банки частично снимут нагрузку с ТЦ, а те смогут предложить более щадящие условия аренды ритейлерам, которые переживают падение доходов.

Также может снять напряжение с деятельности моллов отмена городского налога на имущество в 1,9% (от кадастровой стоимости).

Рассмотрим проблему на примере одного реально существующего крупного ТЦ площадью 130 тыс. кв. м, расположенного в районе Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве. В этом году кадастровая стоимость объекта была увеличена. Так, в 2021-м собственник заплатил 160 млн рублей, а в этом году ему придется выплатить 260 млн. На фоне падающего рынка, описанной выше ситуации, налог увеличился на 100 млн рублей. В этом ключе мерами поддержки могли бы стать уменьшение налога на 50%, перенос срока уплаты, отмена или уменьшение налога при условии, что ТЦ в качестве арендодателя предоставит пострадавшим арендаторам льготные ставки.

Также можно расширить поддержку арендаторов — предприятий общепита. Операторы, открывшие точку после 16 марта 2022-го в Москве, могут получить в этом году грант. Но есть нюанс: размер выплаты зависит от площади открываемой точки. Если размер помещения от 10 до 25 кв. м, можно получить 1 млн рублей, 250 «квадратов» и больше — 5 млн. Гранты дают только заведениям стационарного типа на три месяца, если они делают ремонт с 16 марта по 30 июня. На примере одной известной сети скажу: открытие одной кофейни обходится сети примерно в 15 млн рублей. Ни пять, ни тем более один миллион рублей не может компенсировать затрат. Соответственно, такая помощь должна оказываться на более долгий период и в большем объеме.

Также с 1 января 2022 года пониженные тарифы страховых взносов стали доступнее: правительство расширило лимиты на численность работников. На льготные тарифы может рассчитывать общепит, у которого в штате от 250 до 1500 человек — это в основном средний бизнес. То есть под критерии не попадают флагманские компании. Но крупным организациям тоже нужна помощь.

На деятельности ритейлеров непосредственно сказывается и положение производителей — для них тоже необходимо принимать антикризисные меры. Скажем, по данным компании «Умалат» (ее доля на рынке свежих сыров в РФ составляет 5,5%), в прошлом году на внедрение программы по маркировке продукции «Честный знак» было потрачено порядка 30 млн рублей, а в дальнейшем ежегодные выплаты на маркировку составят 25 млн. В этом случае госрегулирование создает барьеры для развития небольших компаний и способствует росту цен для тех же кофеен и конечного потребителя. При этом система «Честный знак» дублирует другие госпрограммы контроля качества товаров.

В целом процесс предоставления льгот должен быть упрощен и пересмотрен с учетом интересов всех участников описанной цепочки. Выход может быть в создании комитетов, где общие проблемы будут обсуждать представители всех сотрудничающих сфер.

Автор — генеральный директор компании «Этерна»

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