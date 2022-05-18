Москвичей предупредили о риске развития аллергии из-за цветения берез и кленов

Жителей Москвы предупредили о риске развития аллергии из-за активного цветения кленов и берез. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

По словам специалистов, столичные березы и клены вступили в активную фазу цветения, потому в воздухе фиксируют высокую концентрацию пыльцы, которая способна вызывать аллергические реакции.

В основном эти деревья растут в районах Измайлово, Сокольники и Филевский парк и в парках «Кузьминки-Люблино» и «Царицыно», отмечает агентство городских новостей «Москва».

Эксперты отмечают, что продолжительность пыления березы составляет порядка 20 дней, а клена — 15 дней. Интенсивность зависит от метеорологических условий. Так, например, дождь и ветер снижают количество аллергенов в воздухе.

Ранее в этот день иммунолог-аллерголог кандидат медицинских наук Надежда Логина рассказала радио Sputnik, что аллергия на пыльцу проявляется в виде зуда глаз, жжения, слезотечения, заложенности носа, а также обильных слизистых выделений из носа. Также могут появиться кожные высыпания в виде крапивницы или дерматита. В тяжелых случаях возможны приступы аллергической весенней или пыльцевой бронхиальной астмы.

При обострении аллергии врач посоветовала чаще проводить влажную уборку, закрывать окна и обратиться к специалисту для подбора антигистаминного препарата, пишет RT.

В апреле врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал, как наиболее эффективно защититься от сезонной аллергии и отличить ее от простуды. Прежде всего аллергия, как правило, не вызывает повышения температуры тела.

«В отличие от простуды аллергия не вызывает общего недомогания. Если нет контакта с аллергеном, например, дома, симптомы постепенно исчезают, и человек чувствует себя совершенно здоровым», — пояснил специалист.

Он посоветовал аллергикам пользоваться масками, указав на эффект, наблюдавшийся во время пандемии. Также стоит надевать очки, поскольку зачастую аллергия проявляется в виде сезонного весеннего конъюнктивита.

Врач также призвал обращаться к врачу-аллергологу, чтобы определить, какая пыльца вызывает аллергию.

Также в апреле врач-оториноларинголог Светлана Зимина рассказала о быстром способе снятия симптомов аллергии. По ее словам, людям, страдающим от сезонной аллергии, если она проявляется в виде насморка и чихания, нужно регулярно промывать нос большим количеством изотонического раствора.