В Совфеде объяснили блокирование шестого пакета антироссийских санкций ЕС

В Евросоюзе некоторые политики начали понимать, что санкции в отношении России — это путь в никуда. Об этом в среду, 18 мая, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя блокирование шестого пакета рестрикций.

«Чем больше они вводят санкций в отношении РФ, тем больше проблем, с которыми они сталкиваются. То есть они первоначально думали, что всё будет легко и просто, а когда стали реализовывать их, вдруг поняли, что эти санкции наносят им очень большой урон. Некоторые из европейских политиков говорят, что урон гораздо больший, чем эти санкции наносят России. То есть они начали понимать, прозревать в определенной степени, что санкции — это путь в никуда», — подчеркнул он.

При этом сенатор отметил, что это коснулось не всех европейских политиков. В частности, осознание не затронуло тех, кто относится к «европейской бюрократии», руководителям Евросоюза. Они принимают решение за весь ЕС, а когда это начинают реализовывать «на местах» понимают, какой урон они наносят собственным государствам.

«Поэтому растет оппозиция тем решениям, которые принимает вот эта брюссельская верхушка. <…> А вообще выход один, мне кажется, — надо отменять все санкции и садиться разговаривать с Россией по тем предложениям, которые были сделаны о взаимной безопасности», — заключил Цеков.

Ранее в этот день еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил о том, что шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза заблокирован.

16 мая сообщалось, что главы МИД стран ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пояснил, что проблемой, как и ранее, «стали разногласия по поводу эмбарго на нефть».

12 мая газета Politico сообщила, что в Евросоюзе рассматривают вариант отложить эмбарго на нефть из России из-за позиции Венгрии. Отделение запрета на нефть от остальной части пакета санкций «пошлет плохой сигнал», и по этой причине другие страны могут присоединиться к Венгрии и выступить против, говорилось в публикации.

6 мая венгерский премьер-министр Виктор Орбан сказал, что введение ЕС эмбарго на энергоресурсы из РФ равносильно атомной бомбе для экономики Венгрии. По его словам, стране потребуется минимум пять лет, а также средства для перестройки на другой порядок и реорганизацию производств.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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