Захарова пообещала «сюрприз» в ответ на вступление Финляндии в НАТО

Ответные меры на решение Финляндии стать членом НАТО будут сюрпризом. Об этом в среду, 18 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Захарова пояснила, что решение будет приниматься, учитывая комплекс факторов и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО, однако ответные меры будут военными.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генсеку альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе.

В тот же день стало известно, что Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. По информации источников агентства DPA, в блоке в среду планировалось обсудить поданные послами этих стран заявки на вступление в НАТО, что ознаменовало бы начало процесса приема в организацию, однако из-за позиции Анкары переговоры не стартовали.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что при присоединении к блоку нового члена необходимо, чтобы это решение получило одобрение всех действующих участников НАТО. Несмотря на стремительный курс Финляндии и Швеции на членство в альянсе, на которое рассчитывают США, не все страны разделяют подобное расширение, о чем уже высказались Турция и Италия.

16 мая президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ.