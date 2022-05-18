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Общество
Беременные смогут получать уведомления о положенной поддержке на «Госуслугах»

Беременные смогут получать уведомления о положенной поддержке на «Госуслугах»

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Фото: Global Look press/Ute Grabowsky/photothek.net via
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В 2022 на портал «Госуслуг» планируется добавить сервис для будущих мам, с помощью которого они смогут получать уведомления о положенной поддержке во время беременности. Об этом 18 мая «Известиям» рассказала первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при СФ Ирина Рукавишникова.

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Кроме того, в текущем году планируется добавить уведомления в личный кабинет на «Госуслугах» о поддержке для родителей при достижении ребенком определенного возраста.

Сейчас уведомления уже приходят россиянам при рождении ребенка, установлении инвалидности и наступлении пенсионного возраста. На получения этих сведений нужно лишь предварительно дать согласие, через портал «Госуслуг».

Зампредседатель комитета Совфеда также рассказала, что в утвержденных планах на 2023 год стоит задача добавить и другие уведомления — при получении звания ветерана и при присвоении семье статуса многодетной.

Готовится и еще одно постановление, отметила Рукавишникова. Оно касается информирования граждан, осуществляющих уход за пожилыми и инвалидами, о возможности получения компенсационных выплат. Сейчас это предложение проходит межведомственное согласование. При принятии постановления оно вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Те, у кого уже произошли эти события (рождение ребенка, установление инвалидности и др.), также смогут получить информацию о доступных мерах поддержки. Изучить описания мер поддержки и механизмов их назначения можно на порталах «Госуслуг», ПФР и региональных органов власти. Кроме того, граждане могут получить консультацию по мерам социальной поддержки в Едином контакт-центре по номеру 8-800-6000000.

11 мая председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что уже свыше 2, 5 млн россиян подали заявки на получение новых выплат, которые положены нуждающимся в соцподдержке семьям с детьми от 8 до 17 лет.

4 мая министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил, что государство окажет поддержку свыше 10 млн детям, растущим в семьях с финансовыми проблемами. Ежегодно государство планирует выделять на эти цели 1,2 трлн рублей.

11 апреля президент России Владимир Путин поручил повысить доступность социальной поддержки для семей, доход которых снизился после 1 марта 2022 года. 5 марта Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний анонсировал новые шаги по созданию в России единой и стройной системы поддержки семей от этапа беременности до достижения детьми 18 лет.

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