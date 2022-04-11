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Путин поручил повысить доступность соцподдержки для семей

Путин поручил внести поправки в законы для поддержки нуждающихся семей с детьми
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Президент России Владимир Путин поручил повысить доступность социальной поддержки для семей, доход которых снизился после 1 марта 2022 года. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

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«Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих <...> повышение доступности мер социальной поддержки для семей, имеющих детей, доход которых существенно снизился после 1 марта 2022 года», — сказано в сообщении.

Кроме того, глава государства дал поручение добиться снижения уровня бедности населения и неравенства по доходам в текущем году.

31 марта Путин подписал указ о ежемесячной выплате с 1 апреля семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет в рамках помощи нуждающимся в социальной поддержке. Условиями для получения выплаты являются наличие у ребенка российского гражданства и доход у семьи, не превышающий величину прожиточного минимума на душу населения. Также ребенок должен постоянно проживать на территории России.

18 марта «Известия» со ссылкой на документ кабмина писали, что правительство намерено направить 546 млрд рублей из федерального бюджета на социальную поддержку граждан, включая борьбу с безработицей. Две трети указанных средств (363 млрд рублей) пойдут на ежемесячные выплаты нуждающимся семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно. А на поддержку рынка труда в общей сложности планируют направить 173 млрд рублей.

16 марта Путин заявил, что все социальные выплаты, включая пособия и пенсии, будут повышены в ближайшее время. Российский лидер отметил, что вырастут минимальный размер оплаты труда, величина прожиточного минимума и зарплаты в бюджетной сфере.

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