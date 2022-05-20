Остаточный счет: что происходит со средствами банковских клиентов после смерти

В России хотят ужесточить контроль за использованием счетов и вкладов после смерти их владельцев. Поправки в налоговое законодательство и закон о банковском деле были направлены в профильные комитеты Госдумы в середине мая. По ним информацию о снятии клиента банка с налогового учета в связи со смертью предлагается приравнять к налоговой тайне, а уведомление об этом направлять из государственных органов в кредитные организации в электронной форме — таким образом, полагают авторы поправок, можно будет в короткие сроки заморозить все операции по счетам кроме тех, которые связаны с исполнением завещания покойного. «Известия» разбирались в том, как эта процедура устроена сейчас и к каким изменениям на практике могут привести подобные поправки.

Налоговая тайна после смерти

Принятие поправок должно помочь снизить риски мошенничества или противоправного использования денежных средств со счетов и вкладов умерших клиентов банков . Сделать это, по мнению авторов инициативы, возможно за счет сокращения сроков, в которые банки получают информацию о снятии человека с налогового учета в связи с его смертью, а также за счет наделения банков полномочиями приостановить все прижизненные операции по таким счетам после получения уведомления от налоговых органов.

Поправки предлагается внести с федеральные законы «О банках и банковском деле», «О налоговых органах», а также в Налоговый кодекс РФ .

Первый из внесенных в Думу в середине мая документов предполагает включение информации о смерти владельца счета или вклада в состав сведений, составляющих налоговую тайну. Это значит, что за разглашение информации о снятии с налогового учета человека в связи с его смертью будет грозить такая же ответственность, как и за разглашение информации, составляющей государственную тайну.

Остаточный счет Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Доступ к такой информации в банках имеют только должностные лица, определяемые руководителями кредитных организаций , говорится в документе.

— Законопроект позволит обеспечить реализацию механизма получения банками сведений о государственной регистрации смерти клиентов, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, в рамках межведомственного взаимодействия в целях оперативного и своевременного приостановления прижизненных операций по счетам (вкладам) умерших клиентов, — следует из сопроводительной записки к документу.

Второй документ закрепляет за налоговыми органами право сообщить банку о смерти одного из его клиентов в электронной форме, что в перспективе должно ускорить получение банками такой информации .

— Кредитная организация обязана на основании полученных от налогового органа сведений о снятии физического лица с учета в налоговых органах в связи со смертью прекратить исполнение распоряжений о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета, вклада (депозита) клиента, за исключением завещательных распоряжений, иных распоряжений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации», — следует из предложенных документом поправок к закону «О банках и банковском деле».

Остаточный счет Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Сейчас законопроекты находятся на рассмотрении в профильных комитетах Госдумы — по бюджету и налогам, а также по финансовому рынку.

Родственники повышенного риска

Основное новшество, предусмотренное поправками, связано с возможностью ускорить информирование банков о смерти человека, пояснил «Известиям» адвокат, руководитель фирмы «Закон и Налоги» Алексей Гатин.

— Сейчас этот процесс может затягиваться, на это может уходить вплоть до нескольких месяцев, и это, конечно, может приводить к злоупотреблениям, — отмечает он.

Сейчас банки могут узнать о смерти гражданина только после того, как к ним обратятся наследники со свидетельством о праве на наследство или если нотариус сделает соответствующий запрос в банк , говорит юрист «Единого центра защиты», член Ассоциации юристов России Владимир Фурта.

Остаточный счет Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

— За это время банк никак не сможет проверить, кто и зачем снимает денежные средства, что и повышает риски мошенничества, — обращает внимание он.

В первую очередь в таких случаях речь идет не о мошенничестве с участием кредитных организаций, а о злоупотреблениях со стороны тех, кто знал покойного , солидарны собеседники издания.

— В основном это близкие родственники, супруг или супруга покойного, либо кто-то из детей. Люди могут, например, воспользоваться выписанной на них доверенностью, чтобы попытаться снять средства со счетов и таким образом, нарушить очередность, — рассказывает Алексей Гатин.

Иногда члены семьи снимают деньги еще до вызова полиции и регистрации смерти, отмечает Фурта. Отследить такие случаи, по его словам, «просто невозможно».

В некоторых случаях отсутствием наследников также могут пользоваться и кредитные организации, отмечает он.

Остаточный счет Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Если банк каким-либо образом узнает о смерти клиента, он должен ждать наследников, но если их нет, то по закону эти денежные средства признаются выморочным имуществом и должны перейти в собственность государства, — рассуждает юрист. — Но для этого государство само должно обратиться к нотариусу. Банкам это не нужно, ведь это по факту свободные для них деньги.

В результате в некоторых случаях банки могут использовать невостребованные активы «по своему усмотрению», заключает он.

«Сведения из нескольких источников»

В случае если поправки будут приняты и время на уведомление банка сократится, воспользоваться ситуацией недобросовестным родственникам станет труднее .

Однако кардинально ничего в существующей процедуре не изменится , убежден Алексей Гатин. Информация как о счетах человека, так и о его возможном снятии с налогового учета в связи со смертью и без того не является доступной публично.

Электронные системы уже сегодня используются как «эффективное средство взаимодействия между госорганами» , по отдельным вопросам к системе также подключают и банки как социально значимые объекты инфраструктуры, отмечает адвокат адвокатской конторы «Бородин и партнеры» Алексей Азаров.

Остаточный счет Фото: ТАСС/Антон Вергун

— Так, в настоящее время банки обязаны направлять отдельные сведения в госорганы. Например, при выявлении валютного нарушения банки обязаны по электронным каналам довести информацию до налоговых органов — с использованием ресурсов ЦБ РФ, — отмечает он.

В пресс-службе ВТБ изданию пояснили, что при поступлении информации о смерти клиента банк в соответствии с действующим законодательством блокирует его счета и банковские карты , а также учетные записи в системе дистанционного банковского обслуживания; также прекращается действие доверенностей, поручений на перевод денежных средств и автоплатежей.

— Вместе с тем банк поддерживает инициативы по дальнейшему совершенствованию процедур, направленных на защиту средств на счетах умерших клиентов от действий мошенников, — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас банки узнают о смерти гражданина «из нескольких источников, преимущественно от госорганов», отметили «Известиям» в пресс-службе Сбербанка. После получения этих сведений доступ к счетам, вкладам и картам блокируется. При этом служба безопасности фиксирует попытки мошенничества с такими средствами в том числе. Однако банк «умеет их пресекать» и «на постоянной основе сотрудничает с правоохранительными органами», отметили в пресс-службе.

Там также отметили, что приветствуют законодательную инициативу, «поскольку она поможет всем банкам России еще лучше защищать средства клиентов».

Остаточный счет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В других крупных российских банках из числа топ-5 по количеству клиентов, куда обратились за комментарием «Известия», на запрос издания не ответили.

Оставленное время

Скорость передачи информации — один из надежных инструментов «нейтрализации криминальной активности», уверен Алексей Азаров, и для повышения эффективности государственного управления необходимо максимально перевести «в цифру» существующие системы обработки информации , сократив использование бумажных носителей и максимально автоматизировав простейшие процессы.

Перевод такой коммуникации в электронный формат вряд ли приведет к росту количества утечек , полагает Алексей Гатин. В том числе потому, что сведения, которые относятся к налоговой тайне, отсутствуют в открытом доступе, но часто появляются в даркнете — теневом сегменте интернета.

При этом к утечкам бывают причастны не работники банков, а сотрудники госорганов, имеющие доступ к большим массивам данных .

Остаточный счет Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— Утечка происходит не из банков, а из госорганов, поэтому обращать внимание [пытаясь урегулировать вопросы, связанные с использованием счетов после смерти владельца] нужно в первую очередь не на банковскую специфику, а на работу государственных органов, — отмечает он.