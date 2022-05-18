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Сдавшиеся в плен боевики «Азова» показали свои националистические тату

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Сдавшиеся в плен бойцы радикальной группировки «Азов» (в отношении боевиков в РФ возбуждены уголовные дела) в Мариуполе показали 18 мая свои националистические татуировки в ходе обыска российскими военными.

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Так, у одного из них на тыльной стороне ладони набита фраза «Каждому свое». Эта фраза пользовалась популярностью среди нацистов во времена Второй мировой войны. Ее использовали как девиз, изображенный над входом в концентрационный лагерь «Бухенвальд».

Ранее в этот же день официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил еще о 694 боевиках с «Азовстали», сдавшихся в плен за прошедшие сутки, среди них 29 раненых. Всего за два дня завод покинули 959 боевиков, в том числе 80 раненых.

16 мая в Мариуполе на базе группировки «Азов» обнаружили литературу, героизирующую международных террористов Шамиля Басаева и Салмана Радуева. В частности, на базе боевиков нашли книгу «Философия силы» современного украинского писателя, политика и общественного деятеля Романа Коваля. Она представляет собой сборник статей, в которой в качестве новых национальных героев Украины воспеваются международные террористы.

28 апреля сообщалось, что росгвардейцы нашли в школе в Харьковской области учебники с пропагандой идей нацизма, которые были созданы на основе методичек НАТО по ведению боев.

30 марта журналист «Известий» рассказал, что в городе Марьинка на базе украинских националистов «Азова» нашли книги о лидере нацистов Адольфе Гитлере и другую литературу националистического характера.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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