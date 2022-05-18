Опубликовано видео допроса кемеровского диверсанта

ФСБ распространило видео допроса сторонника украинских националистов из Кемерово, задержанного за диверсию на линии электропередачи (ЛЭП) 18 мая.

«Изначально была идея поджечь военкомат — пустой, разумеется, без людей», — заявил задержанный, признав вину за повреждение ЛЭП.

На кадрах видны последствия разрушений, а также показаны обнаруженные у диверсанта бутылки с зажигательной смесью, канистры с бензином, оружие, рации и деньги.

Отмечается, что из-за действий мужчины в Кузбассе были перебои со светом. Операция по его задержанию проводилась сотрудниками ФСБ и МВД: были изъяты канистры с бензином, бутылки с зажигательной смесью, пневматическое оружие, переделанное под стрельбу боевыми патронами, два боевых ножа, средства связи, схемы расположения военкоматов и отделений полиции Кемерова, а также дневник с записями о совершенных диверсиях. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ст. УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», а также «Диверсия».

1 мая в Курской области был обрушен железнодорожный мост. Обрушение моста произошло в результате диверсии. 4 мая были завершены работы по восстановлению моста. Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ведомстве сообщили, что на конструкции переправы было заложено и приведено в действие взрывное устройство.

В конце апреля ФСБ опубликовала видео с задержанными в Белгороде диверсантами. По их словам, они планировали повредить железнодорожные пути. Подозреваемые дали признательные показания.