ФСБ опубликовала видео с задержанными в Белгороде диверсантами

ФСБ в среду, 27 апреля, опубликовала видео с задержанными в Белгороде диверсантами. По их словам, они планировали повредить железнодорожные пути.

Один из задержанных рассказал сотрудникам ведомства, что изучал карту железнодорожных путей, чтобы понять, как передвигаются военные эшелоны. Также подозреваемый отправлял на сайт «Миротворец» данные о российских военнослужащих, которые принимали участие в спецоперации по защите жителей Донбасса.

По словам еще одного злоумышленника, диверсанты запланировали ряд акций на железных дорогах РФ.

«Все эти действия должны были быть преданы огласке путем распространения информации в интернете», — отметил задержанный.

Ранее в этот день в ведомстве сообщили о задержании двух сторонников украинского нацизма, которые планировали диверсии в Белгородской области. Подозреваемые дают признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 281 (приготовление к диверсии) УК РФ.

Сайт «Миротворец» создан в августе 2014 года при поддержке властей Украины. Ресурс известен скандальными публикациями, в которых обнародуются данные оппозиционных политиков, журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской народных республик.

22 апреля ФСБ сообщила, что на подконтрольной ВС РФ территории были задержаны украинские диверсанты. По данным ведомства, они готовили по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) теракт против гуманитарного конвоя.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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