Прямой эфир
Мир
Боррель заявил об угрозах в ЕС наложить вето на запрет нефти из России
Мир
В ЛНР заявили о контроле над 90% территории республики
Спорт
FINA отстранила олимпийского чемпиона Рылова от соревнований на девять месяцев
Экономика
Россия вошла в десятку стран с наибольшим потреблением куриных яиц
Наука
«Роскосмос» направит Минтрансу предложения по замене GPS оборудованием ГЛОНАСС
Общество
Дело о нарушении пожарной безопасности возбуждено после пожара в НИИ в Твери
Политика
В ГД предложили ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям
Общество
Жители освобожденных территорий Украины получили единовременные выплаты от РФ
Экономика
США заявили об усилении дисбаланса на рынках при введении эмбарго на нефть из РФ
Мир
Лидеры Пхеньяна и Сеула обменялись письмами в знак глубокого доверия
Общество
ИД Condé Nast прекратил издательскую деятельность в России

ФСБ задержала готовивших теракт против гуманитарного конвоя украинских диверсантов

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На подконтрольной ВС РФ территории задержаны украинские диверсанты, готовившие по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) теракт против гуманитарного конвоя. Об этом сообщили в ФСБ России 22 апреля.

«…пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, осуществлявшей по заданию сотрудников СБУ подготовку теракта в отношении российского гуманитарного конвоя и военнослужащих Российской Федерации с использованием заминированного автомобиля», — сказано в сообщении.

За жизни пожизненно: последнему соучастнику терактов в метро вынесен приговор
Причастного к взрывам 2010 года в период следствия не навещала даже жена

У задержанных изъяли, в том числе, два ПЗРК «Игла» с пусковыми устройствами, три гранатомета РПГИ-8, самодельное взрывное устройство, 42 взрывателя и детонатора, подрывная машинка ПМ-4, заминированный автомобиль.

На видео, предоставленном ФСБ, один из диверсантов признается, что взрыв готовился на расстоянии пяти метров от проезжающей российской техники.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о приготовлении к акту международного терроризма.

Накануне сообщалось, что в Симферополе пресечен подрыв железной дороги сторонником «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ).

У задержанного изъяты два самодельных взрывных устройства (СВУ) общей массой 3 кг, два электродетонатора, схема закладки СВУ под железнодорожное полотно, экстремистская литература, флаг и пропагандистские листовки крымско-татарского исламского добровольческого батальона «Крым».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022