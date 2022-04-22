ФСБ задержала готовивших теракт против гуманитарного конвоя украинских диверсантов

На подконтрольной ВС РФ территории задержаны украинские диверсанты, готовившие по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) теракт против гуманитарного конвоя. Об этом сообщили в ФСБ России 22 апреля.

«…пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, осуществлявшей по заданию сотрудников СБУ подготовку теракта в отношении российского гуманитарного конвоя и военнослужащих Российской Федерации с использованием заминированного автомобиля», — сказано в сообщении.

У задержанных изъяли, в том числе, два ПЗРК «Игла» с пусковыми устройствами, три гранатомета РПГИ-8, самодельное взрывное устройство, 42 взрывателя и детонатора, подрывная машинка ПМ-4, заминированный автомобиль.

На видео, предоставленном ФСБ, один из диверсантов признается, что взрыв готовился на расстоянии пяти метров от проезжающей российской техники.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о приготовлении к акту международного терроризма.

Накануне сообщалось, что в Симферополе пресечен подрыв железной дороги сторонником «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ).

У задержанного изъяты два самодельных взрывных устройства (СВУ) общей массой 3 кг, два электродетонатора, схема закладки СВУ под железнодорожное полотно, экстремистская литература, флаг и пропагандистские листовки крымско-татарского исламского добровольческого батальона «Крым».