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За жизни пожизненно: последнему соучастнику терактов в метро вынесен приговор

Причастного к взрывам 2010 года в период следствия не навещала даже жена
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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За жизни пожизненно: последнему соучастнику терактов в метро вынесен приговор
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2022-02-04 16:01:22
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В громком деле о терактах в московском метро в 2010 году поставлена точка. 4 февраля суд приговорил к пожизненному сроку единственного выжившего террориста Магомеда Нурова. Его признали виновным в причастности к взрывам на станциях «Парк культуры» и «Лубянка», в результате которых погибли 39 человек и еще 90 получили ранения. Избежать максимального наказания Нурову не помогло даже смягчающее обстоятельство — наличие семерых детей. Есть ли у него право на обжалование приговора, помилование или УДО, разбирались «Известия».

Наказан спустя 12 лет

В пятницу, 4 февраля, завершился судебный процесс над Магомедом Нуровым — единственным выжившим фигурантом дела о взрывах на станциях Московского метрополитена «Лубянка» и «Парк культуры». Они произошли 29 марта 2010 года. Взрывные устройства привели в действие две смертницы, уроженки Дагестана Джанет Абдурахманова и Мариам Шарипова. В результате погибли 39 человек и 90 получили ранения. В ходе операций ФСБ почти всех причастных к теракту уничтожили. Нурова задержали только в 2019 году.

По версии следствия, Магомед Нуров перевозил на своем автомобиле членов террористической группировки, в частности Гусена Магомедова, который сопровождал смертницу на станцию «Парк культуры». Кроме того, обвиняемому приписывают участие в «Новокостекском джамаате», который базировался в селении Новый Костек Хасавюртовского района Дагестана (организация признана террористической и запрещена в РФ) и входил в «Имарат Кавказ» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

За жизни пожизненно
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Магомеду Нурову вменялось участие в преступном сообществе, бандитизм, совершение террористических актов и незаконное изготовление взрывных устройств. Все эти статьи Уголовного кодекса тяжкие и особо тяжкие, а ст. 105 УК РФ «Терроризм» в качестве максимального наказания предусматривает пожизненное заключение, пояснил «Известиям» адвокат Игорь Бушманов. Поэтому неудивительно, что гособвинитель потребовал для подсудимого максимальную меру наказания из возможных.

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Сам Магомед Нуров вину вначале признал, но потом пошел на попятную. Он стал заявлять, что не организовывал теракт, а был лишь водителем, да и то «случайным». О том, что попросившие его подвезти пассажиры — террористы, он якобы не знал. Адвокат обвиняемого просил смягчения приговора, мотивируя это тем, что пойти на преступление его заставил один из инициаторов взрыва.

Однако суд удовлетворил просьбу прокурора. Террориста признали виновным по всем статьям, кроме одной, по которой истек срок давности.

«Суд постановил признать Нурова виновным и назначить ему окончательное наказание по совокупности преступлений в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима», — зачитал решение судья второго Западного окружного военного суда Виталий Бакин.

«Следствием установлено, что Нуров добровольно вступил в банду, принес присягу ее руководителю, принял активное участие в ее деятельности, участвовал в планировании и подготовке совершаемых преступлений, выполнял роль связного и водителя для осуществления перевозок участников банды, а после совершения террористических актов принял меры к сокрытию их исполнителей», — говорится на сайте СК РФ.

За жизни пожизненно
Фото: РИА Новости/Владимир Песня

«На данной стадии считаем приговор законным, обоснованным и справедливым», — добавила прокурор Наталья Трошкина.

Всё заседание преступник провел в цепях, его лицо особого сожаления не выражало. На вопросы журналистов, которые касались в основном реакции его семьи на произошедшее, отвечал односложно и без эмоций.

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«А дети что? Дети не жена, чего по ним скучать? — пробубнил из судебной клетки Нуров. — Жена не навещала. А дети сами найдут дорогу».

После объявления приговора его всё так же в цепях увели из зала.

Суд удовлетворил иск Московского метрополитена на сумму 17 млн рублей за поврежденные вагоны поездов и ремонт самих станций. Иски потерпевших не рассматривались, их будут изучать в порядке гражданского судопроизводства.

Справедливый исход

Со справедливостью вынесенного приговора согласен и председатель московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин. Вряд ли террористы стали бы обращаться за услугами к обычному таксисту, рассказал он «Известиям».

— В советское время за такое расстреливали. В то, что он просто кого-то подвозил и не понимал, с кем имеет дело, я не верю. Если оказывал услуги, значит, был членом сообщества. И, вероятно, суд установил эту связь, — сказал Михаил Пашкин.

Он добавил, что колебания подсудимого от признания вины до ее отрицания лишь доказывают его виновность.

— Обычно преступники сразу признаются, но потом под воздействием адвокатов начинают придумывать версии, мол, их били, заставляли, а сами они ни при чем. Нормальный человек, даже если его изобьют, не пойдет подвозить террористов, — добавил собеседник «Известий».

За жизни пожизненно
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

То, что не самое главное действующее лицо теракта получило пожизненный срок, закономерно — в организованной преступной группе роль соучастника приравнивается к исполнителю, рассказал «Известиям» профессор уголовного права Сергей Максимов.

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— Пожизненный срок террористам — распространенная практика во всем мире. Если бы не было моратория, то была бы смертная казнь, — рассказал Сергей Максимов. — Теоретически у Нурова есть возможность обжаловать приговор, но будет ли он это делать, сказать сложно, тут многое зависит от адвоката.

Он добавил, что у осужденного есть право в течение всего срока заключения обращаться к президенту с ходатайствами о помиловании. Кроме того, по отбытии определенного срока он может ходатайствовать об УДО и замене пожизненного наказания срочным, как это сделал недавно норвежский террорист Андерс Брейвик. Но тому суд отказал.

Эксперт сообщил, что прецеденты, когда осужденные на пожизненное выходили по УДО, существуют, но это были не террористы.

Свое наказание Магомед Нуров получил по совокупности преступлений, суд действовал также в пределах санкций самой тяжкой статьи. И, конечно, учел количество потерпевших и тот вред, который был нанесен, добавил адвокат Игорь Бушманов.

Государственный защитник подсудимого Валид Джалалов от комментариев «Известиям» отказался. Девиз его странички в Instagram обещает клиентам защиту по уголовным делам любой сложности. Но к Магомеду Нурову он оказался неприменим.

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