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В Кемерово за диверсию на ЛЭП задержан сторонник украинских нацистов

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Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
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В Кемерово за диверсию на линии электропередач (ЛЭП) задержан сторонник украинских националистов. Об этом сообщили 18 мая в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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Отмечается, что из-за действий мужчины в Кузбассе были перебои со светом. Операция по его задержанию проводилась сотрудниками ФСБ и МВД.

«Федеральной службой безопасности совместно с МВД в Кемерове задержан гражданин России, являющийся сторонником украинских нацистов, причастный к повреждению двух опор ЛЭП, повлекшему временное отключение электроэнергии на линии электропередачи в Кемеровской области», — отметили силовики.

В настоящее время задержанный дает признательные показания.

У задержанного изъяли канистры с бензином, бутылки с зажигательной смесью, пневматическое оружие, переделанное под стрельбу боевыми патронами, два боевых ножа, средства связи, схемы расположения военкоматов и отделений полиции Кемерова.

Также у мужчины изъят дневник с записями о совершенных ими диверсиях.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») и ст. 281 («Диверсия») УК РФ.

1 мая в Курской области был обрушен железнодорожный мост. Обрушение моста произошло в результате диверсии. 4 мая были завершены работы по восстановлению моста.

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ведомстве сообщили, что на конструкции переправы было заложено и приведено в действие взрывное устройство.

В конце апреля ФСБ опубликовала видео с задержанными в Белгороде диверсантами. По их словам, они планировали повредить железнодорожные пути. Подозреваемые дали признательные показания.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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