Красное Знамя Победы следовало бы признать новым государственным флагом России. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

По его словам, западные страны в настоящее время объявили войну этому флагу, запрещая его.

«Они боятся этого символа, так как красный флаг Победы напоминает им о величии нашего народа и нашей великой Победе. Я думаю, что настало время признать Знамя Победы нашим государственным флагом», — сказал парламентарий в беседе с «РИА Новости» 18 мая.

Он напомнил, что именно под Знаменем Победы сражались во время Великой Отечественной войны бойцы Красной армии. Сейчас под ним армия России противостоит возродившимся на Украине неонацистам, добавил он.

Как подчеркнул Шеремет, он гордится российским триколором, но на нынешнем этапе развития России актуально Знамя Победы как символ возрождающейся супердержавы.

5 мая в городе Снигиревка в Николаевской области водрузили флаг России и Знамя Победы. Эти кадры, снятые с коптера, показал корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Тогда же в Мариуполе был открыт памятник пожилой женщине, которая вышла к украинским боевикам с красным знаменем. На открытии присутствовали руководитель администрации президента России Сергей Кириенко, сенатор Андрей Турчак и глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

История бабушки, которая вышла со Знаменем Победы к солдатам ВСУ, поначалу приняв их за россиян, получила резонанс в Сети в начале апреля. После того как украинские военные отобрали у нее знамя и растоптали его, женщина наотрез отказалась от предложенного ими пакета с продуктами, заявив, что за красный флаг погибали ее родители.

После пожилая женщина с флагом стала героем многочисленных стрит-арт-объектов. Так, в Воронеже ее скульптуру изготовил резчик по дереву Александр Ивченко. Художники в Екатеринбурге изобразили украинскую бабушку в виде граффити. На Урале отметили, что женщина стала настоящим символом смелости и достоинства.