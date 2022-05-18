В США призвали не давать Украине «ложных надежд»

Интересы Запада и Киева не идентичны, поддержку США Украине не стоит отождествлять с полными совпадениями с интересами Вашингтона, она может отсрочить мирное урегулирование и дать украинской стороне «ложную надежду». Об этом говорится в статье профессора Бирмингемского университета Патрика Портера, директора по политическим вопросам американского аналитического центра Defense Priorities Бенджамина Фридмана и старшего научного сотрудника Института Катона Джастина Логана, опубликованной 17 мая на сайте издания Politico.

По мнению экспертов, демонстрирование, что США и их союзники по НАТО хотят именно того, что делает Украина, — это понятная, но опасная последствиями политика.

«Такие утверждения чреваты не только тем, что могут втянуть нас в ядерную войну. Они создают опасность того, что дадут Украине ложную надежду и затянут урегулирование кризиса», — полагают авторы материала.

По их словам, дальнейшее напряжение ситуации служит интересам Украины, страны НАТО из-за наличия у России ядерного оружия сопротивляются этому, в итоге у Запада возникло расхождение между словами и делами.

В пример эксперты приводят слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, что одними из самых гордых слов в мире являются: «Я — украинец». Кроме того, президент Джо Байден отмечал, что Украина является не только гуманитарной миссией для США, но и передовым государством в глобальной войне между свободой и автократией.

Однако одновременно правительства Великобритании и США также дали понять, что они не дадут Украине все оружие, которое она хочет, или напрямую вступят в конфликт, установив бесполетную зону или развернув войска. Это нежелание отражает очевидное расхождение интересов Запада и Киева, продолжают авторы материала.

«Если Киев считает, что поддержка Запада бесконечна или, вероятно, станет более прямой, он может в конечном итоге отказаться от соглашения, которое ему предлагали, и пострадать из-за этого, когда поддержки, на которую он рассчитывал, не будет», — отметили они.

Конфликт на Украине отчасти спровоцирован «некоторыми ложными, но заманчивыми заверениями» Вашингтона в адрес Киева, которые создавали впечатление совпадения интересов. Киеву обещали поддержку, намекали на членство в НАТО и партнерство в области безопасности, которое не было гарантировано, отмечают специалисты.

В итоге Украина без защиты в виде реальных обязательств Запада осмелела до такой степени, что «предприняла шаги, которые ускорили решительные действия России».

Как заключают авторы, здравомыслящие люди не будут спорить с тем, что интересы Запада и Украины не идентичны.

Накануне официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон намерен создать условия для проведения российско-украинских переговоров за счет предоставления вооружений Киеву и одновременного давления на Москву. По его словам, главной задачей США является поддержка «украинских партнеров любым приемлемым путем», для того чтобы укрепить их переговорческие позиции.

Ранее в тот же день советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк вслед за Москвой заявил, что переговорный процесс РФ и Украины по мирному соглашению приостановлен. По его словам, переговоры остановлены из-за неготовности Киева к территориальным уступкам и из-за того, что Москва «все еще находится в своем стереотипном мышлении».

11 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что переговорный процесс России и Украины шел весьма вяло и нерезультативно.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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