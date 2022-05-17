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Киев вслед за Москвой сообщил о приостановке переговоров

Офис Зеленского вслед за МИД России сообщил о приостановке переговоров
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Фото: Global Look press/Sha Dati
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Переговорный процесс РФ и Украины по мирному соглашению приостановлен. Об этом 17 мая сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

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«На сегодня он (переговорный процесс. — Ред.) приостановлен. После стамбульского коммюнике каких-то изменений, продвижения вперед нет», — передает слова Подоляка УНИАН.

Советник отметил, что переговоры были остановлены из-за неготовности Киева к территориальным уступкам и из-за того, что Москва «всё еще находится в своем стереотипном мышлении».

Вместе с тем Подоляк выразил мнение, что диалог между двумя странами будет возобновлен, и модератором выступит президент Украины Владимир Зеленский, пишет «Газета.Ru».

Ранее в этот день замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина, по сути, вышла из переговорного процесса с Россией, а ответа от Киева на российский проект договора так и не поступило.

11 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что переговорный процесс России и Украины шел весьма вяло и нерезультативно.

5 мая глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что переговоры с Украиной шли тяжело, представители Киева «откатывали обратно» ранее достигнутые договоренности.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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