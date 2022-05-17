США заявили о создании диалога путем вооружения Киева и давления на Москву
Соединенные Штаты намерены создать условия для проведения российско-украинских переговоров за счет предоставления вооружений Киеву и и одновременного давления на Москву. Об этом во вторник, 17 мая, в ходе брифинга заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
«Конечно, сейчас мы действуем по двум направлениям. Во-первых, поддерживаем и укрепляем позиции наших партнеров в Киеве. Во-вторых, одновременно принимаем меры с целью создания издержек <...>, о которых мы предупреждали Кремль с конца прошлого года. Действуя таким образом, мы надеемся создать условия, при которых могут вестись добросовестный диалог, дипломатический процесс», — заявил дипломат. Трансляция велась в Twitter дипломатического ведомства.
По его словам, главной задачей Вашингтона является поддержка «украинских партнеров любым приемлемым путем» для того, чтобы укрепить их переговорческие позиции.
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