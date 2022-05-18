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Bloomberg: Турция просит истребители F-35 за одобрение заявок Финляндии и Швеции в НАТО

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Турция хочет поставок самолетов F-16, включения в программу производства истребителей F-35 Lightning и отмены ограничений за покупку российских комплексов С-400 в обмен на согласие по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом 17 мая рассказали источники Bloomberg из числа турецких госслужащих.

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«У страны также есть невыполненный запрос к США на закупку десятков боевых самолетов F-16 и комплектов модернизации своего парка. Более того, Турция хочет, чтобы США сняли санкции в связи с ее владением ракетами С-400», — сообщили госслужащие.

Страна настаивает на приоритете своей позиции по курдским ополченцам в Турции, Сирии и Ираке, которым она противостоит и требует от любых новых кандидатов на прием в блок признания своей риторики в адрес курдов.

«Это стало основным источником напряженности внутри альянса, потому что хотя все члены НАТО признают Рабочую партию Курдистана, или РПК, террористической организацией в Турции, многие поддерживали и даже вооружали ее сирийское ответвление, YPG, в борьбе с «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация. — Ред.)», — продолжают чиновники.

Ранее в этот день, 17 мая, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что Швеция и Финляндия совместно подадут заявки в НАТО 18 мая. Также, по словам Андерссон, Швеция готова пойти на контакты с Турцией, чтобы разрешить возникшие между Анкарой и Стокгольмом разногласия на фоне процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 16 мая заявил, что турецкая сторона не может согласиться со вступлением Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. По его словам, такая позиция обусловлена противоречиями Анкары со Стокгольмом и Хельсинки по вопросам экстрадиции лиц, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

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