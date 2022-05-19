Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Особые приметы: красавчик» 16+

Режиссер: Кастеллано и Пиполо. В ролях: Адриано Челентано, Федерика Моро, Анна Канакис, Джанни Бонагура, Симона Мариани

Фильм 1983 года впервые выходит в российский прокат и сразу в отреставрированной версии с потрясающими яркими цветами, передающими ощущение праздника жизни. Романтическая комедия от авторов «Укрощения строптивого», «Безумно влюбленного», «Ворчуна». Знаменитый писатель Маттиа — красавец-сердцеед. Устав от навязчивого женского внимания, он решает платить своей соседке Микеле, чтобы она под видом дочери отваживала от него поклонниц. Только Маттиа не ожидал, что влюбится в нее сам.

С 19 мая в прокате

«Нулевой пациент» 18+

Фото: Кинопоиск

Режиссеры: Сергей Трофимов, Евгений Стычкин. В ролях: Никита Ефремов, Аскар Ильясов, Елизавета Шакира, Евгения Манджиева, Евгений Стычкин, Игорь Гордин, Иван Добронравов, Павел Майков

История о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР, которая произошла в 1988 году в детской больнице Калмыкии. Молодой врач детской больницы Кирсан Аюшев подозревает, что у нескольких его пациентов ВИЧ. Старшие коллеги не верят, что такое возможно, поэтому он тайком отправляет пробы в Москву. Когда анализы подтверждают его правоту, к делу подключается ученый Дмитрий Гончаров — специалист по малоизвестной в СССР «экзотической» болезни.

С 19 мая на «Кинопоиске»

«Ника» 18+

Фото: Централ Партнершип

Режиссер: Василиса Кузьмина. В ролях: Лиза Янковская, Анна Михалкова, Иван Фоминов, Вита Корниенко, Евгений Сангаджиев

История юной поэтессы Ники Турбиной, которую знал весь СССР. Вместе с мамой девочка гастролировала по стране, читая свои стихи: полные стадионы любителей поэзии, богемные вечеринки, встречи со знаменитостями. Восьмилетний вундеркинд, она поражала недетской грустью и пронзительностью строк. И вот Нике 27. СССР уже нет, как нет и детства, славы, а самое страшное — нет вдохновения.

С 19 мая в прокате

«Куколка» 18+

Фото: more.tv

Режиссер: Стефани Коун. В ролях: Кэт Деннингс, Бренда Сонг, Шей Митчелл, Эстер Повицки, Бет Грант

Второй сезон полюбившейся комедии о поисках себя. Как вновь стать собой после разрыва? За пять лет отношений с парнем Джулс забросила свои хобби, перестала интересоваться миром вокруг и вообще исчезла с радаров социума. Когда бойфренд заявил, что больше не с ней, Джулс осознала, что совсем забыла про себя и не представляет, что делать дальше. Чтобы разобраться, она обращается за помощью к подругам по колледжу.

На more.tv

«AMORE MORE» 18+

Фото: KION

Режиссер: Яна Гладких. В ролях: Андрей Бурковский, Яна Гладких, Александра Урсуляк, Юрий Чурсин, Степан Девонин, Иса Новиков, Максим Диденко

В центре истории — две пары с трудностями в отношениях. Георгий не знает, как объяснить новой возлюбленной Алисе, что она никогда не будет у него единственной. Брак другой пары — шеф-повара Сергея и бухгалтера Елены — трещит по швам. После пандемии бизнес рухнул. Сергей впал в депрессию. Георгий предлагает его жене Елене план: вместе они открывают бар под названием AMORE MORE, где будут проводить вечеринки для пар.

С 20 мая, в онлайн-кинотеатре KION

Театр

«Канарейка» 18+

Фото: Павел Харатян

Режиссер: Дмитрий Сердюк. В ролях: Сати Спивакова, Владимир Шульга, Евгений Данчевский, Татьяна Кречетова, Илона Гайшун, Евгений Самарин

Премьерный спектакль о судьбе великой певицы Марии Каллас. Одиночество, депрессия, транквилизаторы, пустая квартира. До смерти три дня. Такой оперную диву видели только четыре человека: две домработницы, водитель и личный психиатр. Именно с ними — людьми, далекими от музыки, — теряющая рассудок певица проводит кастинг на новую постановку «Макбет».

19, 20 мая, 20:00, Театр Наций, Малая сцена

«Счастливые дни несчастливого человека» 16+

Фото: Театр Маяковского/mayakovsky.ru

Режиссер: Юрий Иоффе. В ролях: Евгений Матвеев, Галина Беляева, Илья Никулин, Дмитрий Прокофьев, Евгений Парамонов, Арина Назарова, Наталия Филиппова, Ярослав Леонов

В год своего столетия Театр Маяковского возвращает в репертуар драматургию Алексея Арбузова. Зрителей ждут на премьеру спектакля, в основу которого легла проза писателя. На протяжении почти всей своей жизни классик советской драматургии был тесно связан с Маяковкой. Спектакль «Счастливые дни несчастливого человека» — настоящая притча для театра (именно так определил жанр своего произведения сам Алексей Арбузов).

21, 22 мая, 18:00, Театр Маяковского, сцена на Сретенке

Выставки

«Век пионерии» 0+

Фото: пресс-служба Музея Победы

К 100-летию Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина Музей Победы открывает выставку, рассказывающую о ярких событиях и роли пионерии в воспитании подрастающего поколения. В экспозиции около 500 подлинных экспонатов 1920–1990-х годов — фотографии, документы, личные вещи. Отдельный раздел посвящен пионерии в годы Великой Отечественной войны. О пионерах-героях расскажет комплекс портретов и гравюр, военный дневник сына полка Николая Васильева и пионерский галстук трех поколений летчика Ивана Бондарева.

До 14 августа, Музей Победы

«Человек иронический. К 100-летию Юрия Левитанского» 12+

Фото: пресс-служба Музея архитектуры им. А.В. Щусева

22 января исполнилось 100 лет со дня рождения русского поэта, мастера лирического и пародийного жанров Юрия Левитанского. Мультимедийная экспозиция позволит погрузиться в атмосферу эпохи, в которой он жил и творил: от воссозданных картин детства до интерьера рабочего кабинета. Представлены документы, рукописи, фотографии, личные вещи поэта. Стихи Юрия Левитанского «оживут» благодаря видеоинсталляциям.

До 26 июня, Музей архитектуры им. А.В. Щусева

«Воздух» 0+

Фото: пресс-служба Всероссийского музея декоративного искусства

Коллекционер Татьяна Удрас представит выставку, которая объединит стекло и хрусталь, созданные на Ленинградском заводе художественного стекла (ЛЗХС). Завод, известный экспериментальным подходом и новаторскими идеями и существовавший с 1940 по 1997 год, в свое время встал в один ряд с такими центрами стеклоделия, как итальянский остров Мурано и французская фабрика Lalique.

С 21 мая во Всероссийском музее декоративного искусства

«Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса» 12+

Фото: Государственная Третьяковская галерея/tretyakovgallery.ru

Выставочный проект приурочен к 85-летию со дня рождения Эдуарда Штейнберга. Его искусство связало такие пласты русской культуры, как иконопись, символизм начала ХХ века и супрематизм Казимира Малевича. В этом сложном синтезе Штейнберг стремился создать образы искусства как символы вечного бытия, которые «способны спасти мир».

С 20 мая по 31 июля, Новая Третьяковка

«Драгоценные ордена» 0+

Фото: пресс-служба Государственного исторического музея

Выставочный проект демонстрирует драгоценные ордена из собрания музея. Высшие награды европейских и азиатских государств, хранящиеся в собрании отдела нумизматики ГИМ, редко покидают стены фонда. Ордена изготавливались из серебра и золота и украшались драгоценными камнями. При создании знаков также использовались различные ювелирные техники: золотое шитье, филигрань, разные виды эмалирования, гравировка, художественное литье, алмазная грань.

До 12 сентября, Исторический музей

Концерты

День славянской письменности и культуры 6+

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Ежегодно этот день отмечают во всех славянских странах. С 1991 года в России он стал государственным праздником, основная идея которого — духовное единство православных народов. Празднование откроется приветственным словом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В концерте «Вера. Надежда. Любовь» примут участие Валерий Гергиев, Ильдар Абдразаков, Денис Мацуев, Хибла Герзмава, Агунда Кулаева, Игорь Морозов, Лев Бакиров, Максим Алексейчук. Также выступят Московский синодальный хор, Капелла А.А. Юрлова, Русский хор им. А.В. Свешникова и другие прославленные коллективы.

24 мая, 19:00, Красная площадь

Гала-концерт фестиваля «Новые лица — прежние идеалы» 6+

Фото: пресс-служба фестиваля «Новые лица — прежние идеалы»

К вековому юбилею пионерской организации в ГКД состоится праздничный гала-концерт. Под сопровождение эстрадно-симфонического оркестра под управлением Андрея Балина известные и вновь написанные произведения исполнят молодые артисты и мастера. Среди участников — Александр Маршал, Большой хор им. В.С. Попова, Ансамбль песни и танца имени Локтева, театр «Ералаш», Мари Карне, Михаил Барский и Ольга Алмазова и многие другие. Ведущие концерта ― дикторы советского телевидения Анна Шатилова и Евгений Кочергин.

21 мая, 19:00, Государственный Кремлевский дворец

«Концерт памяти Александра Торадзе» 6+

Фото: Мариинский театр/mariinsky.ru

11 мая стало известно о кончине Александра Торадзе — большого друга Мариинского театра и Валерия Гергиева, выдающегося пианиста и интерпретатора музыки Прокофьева. Почтить память музыканта Гергиев решил исполнением Третьего фортепианного концерта Рахманинова и кантаты «Александр Невский» Прокофьева. В концерте примут участие Денис Мацуев и Ольга Бородина.

18 мая, 17:30, Санкт-Петербург, Мариинский-2

«LE ROYAL: Александр Гиндин» 12+

Фото: пресс-служба Соборной палаты

Сольный концерт блистательного пианиста, заслуженного артиста России Александра Гиндина в Соборной палате. Лауреат международных конкурсов исполнит любимые всеми шедевры Фредерика Шопена и Сергея Рахманинова. Также в исполнении знаменитого музыканта поклонники услышат Сонату ля минор Алексея Шора. Концерт состоится в рамках серии LE ROYAL, представляющей искусство сольной игры на фортепиано.

25 мая, 19:00, Соборная палата

Фестивали

Voznesensky Festival 0+

Фото: Центр Вознесенского

Фестиваль приурочен ко дню рождения поэта Андрея Вознесенского. Переделкино — знаковое литературное место, где литератор жил вместе с супругой Зоей Богуславской. В программе: книжная ярмарка, выставки, спектакль-вербатим «Переделкино» поэтической студии Андрея Родионова и Екатерины Троепольской, который перенесет гостей в эпоху оттепели. Вечер завершится музыкально-поэтическим перформансом с Ильей Рубинштейном и Алексеем Наджаровым.

21 мая, 12:00, Дом творчества писателей Переделкино

IV маркет современного искусства WIN-WIN 16+

Фото: Денис Лапшин

Художники, галереи, творческие объединения и мастерские представят живопись, графику, скульптуры и другие форматы современного искусства на IV маркете WIN-WIN. Среди участников маркета как известные коллекционеры, художники, так и новые имена, отобранные экспертным советом: Максим Има и Турбен, Иван Симонов, Паша Бумажный, All City Pigeon, Слава Птрк и многие другие.

21 и 22 мая в центре современного искусства Винзавод