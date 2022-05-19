Закрытые школы: канадцы потребовали извинений от королевы Елизаветы II

Индейцы в Канаде потребовали извинений от королевы Великобритании Елизаветы II за работу школ-интернатов для детей коренных жителей страны. По разным данным, в них погибло не менее 3,2 тыс. детей. Многие подвергались физическому, психологическому и сексуальному насилию. Выжившие ученики, пережившие жестокое обращение, настаивают на компенсациях. Почему этот вопрос возник сейчас и что происходило в учебных заведениях — в материале «Известий».

К приезду Чарльза

« Нам нужно, чтобы удовлетворялись основные человеческие потребности в наших сообществах, это является следствием колонизации. Это связано с ассимиляцией, и некоторые финансовые компенсации очень полезны, так как помогают нам двигаться вперед », — заявила глава Национального совета метисов Канады Кэссиди Кэрон.

По ее словам, королева Елизавета II как лидер англиканской церкви и глава страны должна извиниться за деятельность школ-интернатов и скандальные инциденты, связанные с работой этих учебных заведений. Так, из-за жесткого обращения и отсутствия ухода в этих резидентских школах погибло не менее 3,2 тыс. детей индейцев.

Закрытые школы Коренной народ Канады, около 1920 года Фото: Getty Images/Transcendental Graphics

При этом эксперты отмечают, что точное число жертв в этот период установить сложно — оно может быть больше 6 тыс. детей. После 1917 года статистику смертности в этих учебных заведениях не вели. Требование учеников, переживших жестокое обращение, Кэрон собирается передать принцу Чарльзу, который планирует посетить Канаду 17–19 мая.

В апреле папа римский Франциск попросил прощения у Бога и коренных канадских народов за происходившее в школах-интернатах для детей коренного населения, которые находились под контролем католической церкви.

Интеграция в канадское общество

В мае прошлого года в Канаде на территории трех бывших школ-интернатов, действовавших под контролем католической церкви, обнаружили свыше тысячи безымянных могил детей в возрасте от трех лет. Эти новости шокировали канадцев, которые потребовали от властей провести раскопки на территории всех бывших учебных заведений для коренных народов, появившихся в 1890-е.

Туда принудительно забирали детей индейцев для интеграции их в канадское общество. В конце 60-х годов ХХ века они перешли под контроль федерального правительства, где большинство из них просуществовали до 1969 года и в течение девяти лет массово закрывались. Последние учебные заведения для коренных народов закрылись в 1996 году.

Через такие интернаты в целом в Канаде прошло более 150 тыс. детей. Премьер-министр Джастин Трюдо назвал это «болезненным напоминанием о темной и постыдной странице» в истории страны. По его словам, детей забирали из семей, а возвращали сломленными или же и вовсе не возвращали без объяснения причин.

Тяжелые условия

Одной из главных причин смертности в этих школах-интернатах называют болезни. Говорили о большой скученности детей в спальных помещениях, плохой санитарной обстановке и вентиляции — особенно зимой, когда приходилось вставлять вторые рамы. Это создавало идеальные условия для распространения инфекций. В частности, для туберкулеза или «испанки».

Руководство школ не принимало серьезных мер для сохранения здоровья учащихся, а общество не особо интересовало происходящее за стенами этих учебных заведений. Канадцы во многом перенимали опыт системы образования индейцев в США. Власти считали, что «находясь в цивилизованных условиях», дети получат образование и будут готовы к жизни в стране. Помимо этого, считалось, что это хорошая инвестиция в будущее государства — индейцы в итоге будут пополнять бюджет, а не только получать средства из него.

Закрытые школы Цветы, обувь и игрушки на ступенях бывшей школы-интерната для детей коренных народов — в память о 215 детях, чьи останки были обнаружены в братской могиле. Онтарио, Канада Фото: Getty Images/Seyit Aydogan/Anadolu Agency

Некоторые школы находились под патронатом католической церкви, некоторые — англиканской и пресвитерианской церквей. Детей разлучали с родителями на долгий срок, преподавание велось на английском или французском языках, на родном языке говорить категорически запрещалось. Нарушение правила жестоко каралось: детей пороли, драли за уши, мыли им рот с мылом.

Традиционные для индейцев верования тоже были под запретом. При этом уровень образования в таких школах оказался довольно низким. В основном жизнь учащихся сводилась к молитвам, физическому труду, шитью, стирке, занятию ремеслами или выращиванию сельскохозяйственных культур. Свободное время учащихся тоже тщательно контролировалось, им разрешалось заниматься только чем-то «правильным»: участвовать в духовом оркестре, играть в современные спортивные игры, среди которых крикет, футбол, бейсбол.

Канадские власти недостаточно финансировали эти школы. Так, например, если в интернатах для белых канадцев на каждого ребенка ежегодно выделялось от $270 до $630, то на детей индейцев — по $180 в год. Постепенно власти стали отказываться от идеи обучать детей индейцев в этих школах-интернатах, однако против категорически выступила католическая церковь, боровшаяся за сохранение каждого учебного заведения.

Ситуация изменилась в 1969 году, когда трансформировалась общая государственная политика по отношению к коренным народам, а государство и церковь прекратили сотрудничество в сфере образования. Школы-интернаты стали стремительно закрывать. Впоследствии выяснилось, что на протяжении их работы дети недоедали, были плохо одеты, подвергались физическому, психологическому, эмоциональному и сексуальному насилию со стороны персонала. Порой дети решались на побег. В случае если их ловили, то жестоко наказывали. Так, в школе-интернате Сент-Энн для наказаний использовали самодельный электрический стул.

Специальная государственная комиссия собрала тысячи показаний выживших и пришла к выводу, что система школ-интернатов представляла собой «культурный геноцид» коренных народов Канады.

Компенсации и кризис монархии

В 2006–2007 годах вступило в силу Соглашение об урегулировании претензий бывших учащихся школ-интернатов для индейцев. Каждый из бывших учеников — свыше 86 тыс. человек — получил право на компенсацию за время пребывания в учебном заведении. За первый год пребывания в школе полагалось по 10 тыс. канадских долларов (около 487 тыс. рублей), еще по 3 тыс. (около 146 тыс. рублей) за каждый последующий.

За пережитое сексуальное, физическое или психологическое насилие выплаты могли достигать до 275 тыс. канадских долларов (порядка 13,3 млн рублей).

Сложившаяся ситуация связана с тем, что продолжается борьба с наиболее одиозными проявлениями британской монархии, отмечает в беседе с «Известиями» доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.

Фото: Library and Archives Canada. Индийская промышленная школа Святого Павла, Миддлчерч, Манитоба, 1901 год

— Это уже не первый случай, были подобные заявления от коренных народов Австралии, правда, они требовали признать ошибки не от королевы Елизаветы II, то есть они обвиняли в том числе и британскую монархию, но не переходили на личности. Сейчас же происходит борьба с колониальными проявлениями. Должно было пройти длительное время для того, чтобы начать обсуждать эти вопросы. С точки зрения коренного населения, пришло время заявить о своих правах. Это важный импульс и в отношении уважения к британской монархии, проверка института монархии на прочность: может ли глава британской монархии быть главой англиканской церкви — это очень дискуссионный вопрос, номинальным главой государства со всеми полномочиями и при этом представлять Содружество наций. Вопрос стоит очень серьезно, это делается в преддверии смены власти. Так что речь идет о необходимости коренных народов обеспечить себе особые возможности, добиться компенсации и признания нарушения прав, возможно, получения каких-то квот. Помимо прочего, это еще и политический импульс внутри страны , — считает эксперт.

С ней согласна политолог Армине Манукян.

— В опросе Ipsos 66% канадцев заявили, что королева и королевская семья не должны играть какую-либо официальную роль в канадском обществе, поскольку они «просто знаменитости». Многие в стране считают, что монархия становится всё менее актуальной, поэтому они выступают за отказ от нее , — пояснила она в разговоре с «Известиями».

Схожую точку зрения разделяет и директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.