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В Политехе заявили о локализации в автоиндустрии РФ до 50% к 2025 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Локализация (доля местных деталей и трудовых затрат в производстве) в автоиндустрии России должна составить 50% в ближайшие три года. Об этом заявил декан транспортного факультета Московского политехнического университета (Политех) Пабло Итурралде 17 мая.

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По его словам, сегодня перед страной стоят две ключевые задачи.

«Во-первых, необходимо достичь реального для РФ уровня производства отечественных автомобилей, во вторых, стоит сосредоточится на поиске партнеров в новых для страны бизнес-сферах», — считает Итурралде.

При заключении контрактов российских производителей с Минпромторгом одним из главных условий стало увеличение производства отечественных запчастей, уверен декан Политеха. Сегодня перед Россией стоит сложная задача — снизить зависимость от продукции и оборудования из недружественных стран.

По мнению Итурралде, для студенческих проектов, например создания прототипов электромотоциклов, локализация в 70–80% не станет проблемой. Так, в феврале 2022 года московский Политех презентовал новый электромотоцикл MIG R2, который прошел испытания на льду в экстремальных условиях Сибири. Разработчики утверждают, что более 80% деталей для прототипа было произведено в стенах вуза. Из нововведений — композитный обвес из углеволокна: материал, который делает байк легким и прочным.

Однако, говорит эксперт, в коммерческом секторе ситуация складывается иначе и, чтобы достичь заявленного уровня локализации, потребуется больше времени.

«Коммерческий серийный продукт — это сложный процесс. Чтобы увеличить количество местных поставщиков, надо решить вопросы с сертификацией, тестами и материалами. На это потребуется много времени. Поэтому достижимая цель на ближайшие три года — 50% локализации. Да, потребуется напряженная работа, но выполнимая», — считает Итурралде.

16 мая стало известно, что власти Москвы намерены максимально локализовать производство автомобилей и компонентов для них на автомобильном заводе «Москвич». По словам заммэра города по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, на первом этапе это будет сборка, а в дальнейшем планируется максимальная локализация производства и всех компонентов, и в перспективе выпуск электромобилей.

Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что завод Renault после ухода собственника из России возьмут на баланс города и возобновят на нем производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич».

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