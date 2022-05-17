Суд назначил от 7 до 8 лет фигурантам дела экс-полковника Захарченко

Пресненский суд назначил сроки от 7 до 8 фигурантам дела бывшего руководителя управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко по делу о взяточничестве. Об этом 17 мая сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Помимо Захарченко на скамье подсудимых находятся адвокаты Виктор Белевцов, Василий Критинин и бизнесмен Валерий Маркелов. Суд назначил Белевцову и Критинину по 7 лет колонии строгого режима, а Маркелову — 8 лет и штраф в размере 500 млн рублей.

Сам же Захарченко приговорен к 16 годам колонии и штрафу в размере 500 млн рублей.

Ранее прокурор просила признать Захарченко виновным и назначить ему 17 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей. Захарченко попросил вынести ему оправдательный приговор.

Захарченко задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки. При проведении следственных действий у его родственников и у него самого были обнаружены деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей, а также драгоценности и недвижимость в элитных районах Москвы.

10 июня 2019 года суд приговорил Захарченко к 13 годам тюремного заключения по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию. Его лишили званий, наград и медалей и обязали выплатить штраф в размере 117 млн рублей. В тот же день Захарченко оправдали по одному из эпизодов обвинения. Речь шла о взятке от ресторатора Мехди Дусса в размере $800 тыс. В октябре того же года приговор смягчили на полгода.

27 февраля 2020 года Захарченко предъявили обвинение еще по двум эпизодам получения взяток — по ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взяток в крупном и особо крупном размерах»).

По версии следствия, в декабре 2015 года экс-полковник получил взятку от бизнесмена в виде оплаты его проживания в отелях города Сочи в течение 12 дней стоимостью более 800 тыс. рублей. Помимо этого, с ноября 2007 года по август 2016 года экс-полковник ежемесячно получал взятки от группы предпринимателей, общая сумма которых составила почти 1,4 млрд рублей.

9 апреля 2021 года Пресненский суд Москвы арестовал адвоката Захарченко Александра Горбатенко по подозрению в передаче взятки в 500 тыс. рублей.