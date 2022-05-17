Прямой эфир

СК возбудил уголовное дело в отношении «золотой судьи» Хахалевой

СК России: в отношении «золотой судьи» Хахалевой возбуждено уголовное дело.
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело возбуждено в отношении «золотой судьи» из Краснодарского края Елены Хахалевой. Об этом 17 мая сообщили «Известиям» в Следственном комитете РФ.

Опасный подарок: у чиновников изымают незаконно нажитое имущество
Эксперты рассказали о тонкостях антикоррупционной работы

«В отношении экс-судьи Елены Хахалевой возбуждено уголовное дело», — отметили в ведомстве.

18 апреля Верховный суд РФ оставил в силе решение коллегии судей о возбуждении уголовного дела в отношении Хахалевой. Жалоба на решение о возбуждении уголовного дела была отменена.

Фигурантку обвинили в мошенничестве и служебном подлоге.

В декабре 2021 года сообщалось, что сбежавшая из России Хахалева оставила в РФ недвижимость, стоимость которой оценивается в 300 млн рублей. В частности, в элитном коттеджном поселке Краснодара ей до сих пор принадлежит территория в несколько десятков соток, на которой есть дом для гостей и прислуги, а также беседка для шашлыка, крытая парковка и фонтан во дворе.

15 декабря Следственный комитет заподозрил Хахалеву в хищении 1 млн рублей. С 2016-го по 2019 год экс-судья не была на рабочем месте 127 дней, но получила заработную плату за неотработанное время. В итоге она мошенническим путем получила 1,1 млн зарплаты. Ущерб от действий Хахалевой составил 979 тыс. рублей.

В 2017 году вокруг Хахалевой разразился скандал после появления в интернете данных о свадьбе ее дочери. На торжестве выступили звезды российского шоу-бизнеса Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе. СМИ сообщали, что расходы на торжественное мероприятие составили порядка $2 млн.

Позднее выяснилось, что Хахалева не могла занимать должность судьи, так как ее диплом оказался поддельным.

Пленум Верховного суда России вывел из состава президиума Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву осенью 2018 года, а летом 2019 года ее отстранили от судебных процессов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022