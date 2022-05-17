СК возбудил уголовное дело в отношении «золотой судьи» Хахалевой

Уголовное дело возбуждено в отношении «золотой судьи» из Краснодарского края Елены Хахалевой. Об этом 17 мая сообщили «Известиям» в Следственном комитете РФ.

«В отношении экс-судьи Елены Хахалевой возбуждено уголовное дело», — отметили в ведомстве.

18 апреля Верховный суд РФ оставил в силе решение коллегии судей о возбуждении уголовного дела в отношении Хахалевой. Жалоба на решение о возбуждении уголовного дела была отменена.

Фигурантку обвинили в мошенничестве и служебном подлоге.

В декабре 2021 года сообщалось, что сбежавшая из России Хахалева оставила в РФ недвижимость, стоимость которой оценивается в 300 млн рублей. В частности, в элитном коттеджном поселке Краснодара ей до сих пор принадлежит территория в несколько десятков соток, на которой есть дом для гостей и прислуги, а также беседка для шашлыка, крытая парковка и фонтан во дворе.

15 декабря Следственный комитет заподозрил Хахалеву в хищении 1 млн рублей. С 2016-го по 2019 год экс-судья не была на рабочем месте 127 дней, но получила заработную плату за неотработанное время. В итоге она мошенническим путем получила 1,1 млн зарплаты. Ущерб от действий Хахалевой составил 979 тыс. рублей.

В 2017 году вокруг Хахалевой разразился скандал после появления в интернете данных о свадьбе ее дочери. На торжестве выступили звезды российского шоу-бизнеса Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе. СМИ сообщали, что расходы на торжественное мероприятие составили порядка $2 млн.

Позднее выяснилось, что Хахалева не могла занимать должность судьи, так как ее диплом оказался поддельным.

Пленум Верховного суда России вывел из состава президиума Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву осенью 2018 года, а летом 2019 года ее отстранили от судебных процессов.