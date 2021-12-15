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СК заподозрил судью Хахалеву в хищении более 1 млн рублей

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Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева похитила более 1 млн рублей с января 2016 по июль 2019 года. Об этом рассказал телеканалу РЕН ТВ в среду, 15 декабря, представитель Следственного комитета.

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За указанный период Хахалева отсутствовала на работе 127 дней, при этом не докладывала о том, что фактически не работает. Сотрудники суда, находясь под воздействием обмана судьи, внесли данные о том, что она работала, в табели о зарплате, после чего согласовали их.

«При этом Хахалева лично расписывалась в табелях, умышленно умалчивая о своем отсутствии», — заявил представитель СК.

В итоге судья за дни, в которые отсутствовала на работе, мошенническим путем получила 1,1 млн рублей зарплаты. В СК полагают, что она похитила указанные денежные средства и распорядилась ими по собственному усмотрению. Ущерб от ее действий составил 979 тыс. рублей.

Как стало известно ранее в среду, Хахалева уехала из России 8 декабря. Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге в отношении бывшей судьи. Запрос об этом направлен в квалификационную коллегию судей.

Скандал вокруг судьи Хахалевой разгорелся в 2017 году. Тогда в интернете распространилась информация, что на свадьбе ее дочери выступили звезды российского шоу-бизнеса. Как сообщали СМИ, расходы на торжество составили порядка $2 млн. Женщину назвали «золотой судьей».

При этом позднее выяснилось, что Хахалева не могла занимать должность судьи, так как ее диплом оказался поддельным.

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