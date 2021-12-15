Лишенная полномочий судья Хахалева покинула Россию и не вернулась

Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева покинула Россию 8 декабря, говорится в материалах, оглашенных в Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России, где решается вопрос о возможности возбуждения уголовного дела в ее отношении.

«Вручить документы для участия в ВККС лично Хахалевой было невозможно, по адресам, где она проживает, были осуществлены выезды, но дверь никто не открыл. По данным ФСБ России, Хахалева вылетела за границу 8 декабря в направлении города Еревана», — говорится в материалах.

Как уточнил представитель Следственного комитета России Михаил Спиваков, в настоящее время следственные органы осуществляют оперативно-разыскные мероприятия в отношении Хахалевой. Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге в отношении бывшей судьи. Соответствующий запрос он направил в квалификационную коллегию судей.

Скандал вокруг судьи Хахалевой разгорелся в 2017 году. Тогда в интернете распространилась информация, что на свадьбе ее дочери выступили звезды российского шоу-бизнеса: Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе. Как сообщали СМИ, расходы на торжественное мероприятие составили порядка $2 млн. Женщину назвали «золотой судьей».

При этом позднее выяснилось, что Хахалева не могла занимать должность судьи, так как ее диплом оказался поддельным. Она якобы училась в Абхазском государственном университете, а затем перевелась в сухумский филиал ТГУ, который oкончилa в 1991 году. Однако ректор Абхазского университета Алико Гвамария указал на то, что никаких документов, подтверждающих учебу женщины в абхазском университете, обнаружить не удалось.

Со своей стороны бывшая судья заявила, что никакого мошенничества в ее действиях не было. По ее словам, выступления артистов на свадьбе дочери оплатил ее муж-предприниматель.

Пленум Верховного суда России вывел из состава президиума Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву осенью 2018 года, а летом 2019 года ее отстранили от судебных процессов.

В июле 2020 года Высшая квалификационная коллегия судей России досрочно лишила Хахалеву полномочий. Причиной послужил установленный ВККС факт, что бывшая судья 128 раз без уважительных причин прогуляла работу, а также практически не участвовала в рассмотрении дел в 2017 и 2018 годах.