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Сбежавшая экс-судья Хахалева оставила в РФ недвижимость на 300 млн рублей

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Сбежавшая из России краснодарская «золотая судья» Елена Хахалева оставила на Родине недвижимость, стоимость которой оценивается в 300 млн рублей. Дом за 85 млн рублей она успела продать. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщила «КП-Кубань».

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Как отмечает издание, Хахалева, по-видимому, покинула территорию России в спешке и распродать всю недвижимость не успела. Хотя от одного дома — того самого, в котором играли нашумевшую свадьбу ее дочери в 2017 году — всё же избавилась. Впрочем, произошло это еще несколько лет назад. В настоящий момент трехэтажный дом и участок принадлежит некоему грузинскому предпринимателю.

В нем пять спален с резными кроватями из массива дерева и позолоты. В особняке также имеются две кухни, две гостиные, рабочий кабинет, библиотека и бильярдная. За дом площадью 700 кв. м судья запросила 85 млн. В настоящее время объявление о продаже недвижимости находится в архиве.

Как сообщает газета со ссылкой на соседей «золотой судьи», из трехэтажного особняка Хахалева переехала в элитный закрытый коттеджный поселок Краснодара.

Там ей до сих пор принадлежит территория в несколько десятков соток, на которой есть дом для гостей и прислуги, а также беседка для шашлыка, крытая парковка и фонтан во дворе. Риэлторы оценивают его стоимость в 300 млн рублей.

Ранее 8 декабря скандальная экс-судья уехала из России и направилась в Ереван.

15 декабря высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить в отношении экс-судьи Краснодарского края Елены Хахалевой уголовное дело.

В этот же день стало известно, что Следственный комитет заподозрил Хахалеву в хищении 1 млн рублей. С 2016-го по 2019 год экс-судья не была на рабочем месте 127 дней, но получила заработную плату за неотработанное время. В итоге она мошенническим путем получила 1,1 млн зарплаты. Ущерб от действий Хахалевой составил 979 тыс. рублей.

В 2017 году вокруг Хахалевой разразился скандал после появления в интернете данных о свадьбе ее дочери. На торжестве выступили звезды российского шоу-бизнеса: Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе. СМИ сообщали, что расходы на торжественное мероприятие составили порядка $2 млн.

Позднее выяснилось, что Хахалева не могла занимать должность судьи, так как ее диплом оказался поддельным.

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