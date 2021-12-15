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ВККС разрешила возбудить уголовное дело против экс-судьи Хахалевой

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Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить против экс-судьи Краснодарского края Елены Хахалевой уголовное дело. Это следует из решения инстанции, принятого в среду, 15 декабря.

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В ВККС с представлением обратился председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Целью было возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере»), ч. 2 ст. 292 («Служебный подлог») Уголовного кодекса РФ.

Таким образом, представление Бастрыкина было удовлетворено.

«Дать согласие на возбуждение уголовного дела», — огласил решение глава ВККС Николай Тимошин.

Ранее в среду Следственный комитет заподозрил Хахалеву в хищении 1 млн рублей. С 2016 по 2019 год экс-судья не была на рабочем месте 127 дней, но получила заработную плату за не отработанное время.

В итоге она мошенническим путем получила 1,1 млн зарплаты. Ущерб от действий Хахалевой составил 979 тыс. рублей.

Также в этот день стало известно, что 8 декабря скандальная экс-судья уехала из России. По предварительной информации, она могла направиться в Армению.

В 2017 году вокруг Хахалевой разразился скандал после появления в интернете данных о свадьбе ее дочери. На торжестве выступили звезды российского шоу-бизнеса: Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе. СМИ сообщали, что расходы на торжественное мероприятие составили порядка $2 млн.

Позднее выяснилось, что Хахалева не могла занимать должность судьи, так как ее диплом оказался поддельным.

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