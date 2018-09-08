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Судью Хахалеву исключили из президиума Краснодарского краевого суда

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пленум Верховного суда России вывел из состава президиума Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву. Документ опубликован на сайте высшей судебной инстанции.

Соответствующее постановление 7 сентября подписал председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Согласно документу, Хахалева была включена в состав суда в 2015 году.

В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, связанного со свадьбой ее дочери Софьи, которую СМИ оценили $2 млн. Тогда же в СМИ появилась информация о возможной связи женщины с криминальным миром.

В Сеть попали видеокадры с торжества, на котором присутствовали артисты Николай Басков, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и другие. При этом за год, согласно официальной декларации, Хахалева заработала 2,6 млн рублей. Она объяснила, что расходы на свадьбу оплатил отец дочери, бизнесмен Роберт Хахалев. Он рассказал, что артисты посетили свадьбу в качестве друзей семьи, а само торжество, по его оценке, стоило до 5 млн рублей. В ходе проверки эти данные подтвердились.

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