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СМИ рассказали о многомиллионном имуществе матери судьи Хахалевой

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Фото: РЕН-ТВ
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В распоряжение СМИ попал перечень имущества 73-летней Ольги Хахалевой, матери краснодарской судьи Елены Хахалевой, которая, по сообщениям журналистов, потратила $2 млн на свадьбу дочери летом 2017 года в Сочи. 

В собственности пенсионерки оказался трехэтажный дом площадью более 350 кв. м, расположенный в деревне Мамоново, рядом с подмосковными Рублевкой и Барвихой, сообщает телеканал РЕН ТВ. В официальных документах значится, что кадастровая стоимость недвижимости составляет 2,6 млн рублей. Однако журналисты сообщают, что эта сумма существенно занижена. 

Телеканал опубликовал видеозапись, на которой видно, что дом оборудован системой видеонаблюдения. На входе — высокие глухие ворота и табличка «Объект охраняется вневедомственной охраной». Также на кадрах есть вплотную примыкающий к особняку гостевой домик. Охранник поселка подтвердил журналистам, что в доме проживает семья Хахалевых. 

Кроме того, по информации РЕН ТВ, до января 2017 года Ольга Хахалева владела домом в Краснодаре площадью 541 кв. м и квартирой площадью 60 кв. м. Также известно, что в 62 года женщина приобрела Porsche Cayenne, спустя год — сменила автомобиль на новый Porsche Cayenne S. В 2009 году пенсионерка купила BMW X6, который через три месяца поменяла на Porsche Cayenne GTS. Сейчас же Ольга Хахалева является владелицей Porsche Cayenne Turbo.

О сумме, потраченной судьей Еленой Хахалевой на свадьбу дочери Софьи, летом 2017 года написал в соцсети адвокат Сергей Жорин. Он утверждает, что на торжестве выступали Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и Николай Басков. Свои подсчеты он обосновал средними гонорарами артистов. Тогда же в СМИ появилась информация о возможной связи женщины с криминальным миром. 

Сама Хахалева заявила, что свадьбу оплатил отец дочери, с которым она находится в разводе. Сообщения в СМИ, по ее словам, стали вмешательством в частную жизнь и неприкрытым давлением.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле проявили внимание к скандалу вокруг «многомиллионной» свадьбы дочери кубанской судьи, однако оценку ситуации должны осуществлять проверяющие органы. О намерении организовать подобную проверку заявлял представитель краснодарского отделения ОНФ.

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