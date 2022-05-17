Прямой эфир
Мир
Захарова рассказала о связях с фашистами прадеда премьера Эстонии
Политика
В Госдуме предрекли проблемы с продовольствием в Европе из-за санкций против РФ
Мир
Байден заявил о готовности Греции противостоять России вместе с США
Мир
Американцев предупредили о «ядерном Армагеддоне» из-за политики Байдена
Мир
Южная Корея провела успешное испытание тяжелой торпеды
Интернет
Роскомнадзор заблокировал британский сайт Interactive Brokers
Общество
Каждый десятый россиянин столкнулся с проблемами с обонянием после COVID-19
Мир
В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ поселка Молодежное
Мир
Global Times рассказала об опасности вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
Во Франции назвали политику ЕС в отношении РФ «непостижимой оплошностью»
Мир
Welt связал поражение партии Шольца на выборах с его политикой по Украине
Сюжет:

Euractiv сообщил о пределе Евросоюза по введению антироссийских санкций

Euractiv: Евросоюз почти исчерпал свои возможности по санкциям против России
0
Фото: REUTERS/Yves Herman
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз почти достиг предела по введению санкций против России. Об этом 17 мая сообщил портал Euractiv со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

Единогласное правило: может ли Евросоюз отказаться от консенсуса
Сейчас ключевые решения ЕС должны получать одобрение всех 27 стран-членов

«Седьмой пакет санкций против Москвы будет крайне сложным. Мы очень близки к тому, чтобы исчерпать свои возможности» — сказал дипломат.

По его словам, на совещании по внешнеполитическим вопросам, несмотря на прогресс в переговорах с Венгрией об отмене вето на предложение по эмбарго на нефть из РФ, атмосфера указывала на то, что Евросоюз «сделал шаг назад». Он уточнил, что Венгрия делает всё, чтобы получить гарантии, деньги из Фонда восстановления «и даже больше».

Дипломат считает, что соглашение между Еврокомиссией и Будапештом возможно будет заключено после того, как 18 мая исполнительный орган Евросоюза представит свой план по поэтапному отказу от энергоресурсов из России.

16 мая Боррель по итогам министерской встречи рассказал, что главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет санкций против России. По его словам, проблемой, как и ранее, «стали разногласия по поводу эмбарго на нефть». Также он уточнил, что возможность выплат странам сообщества компенсаций за введение санкций против России не обсуждалась. Дискуссии по шестому пакету будут продолжены на уровне постоянных представителей стран ЕС.

В тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции против России эффективны на бумаге, на деле же «проваливается» тот, кто и вводит континентальную блокаду.

Днем ранее Боррель также заявил о серьезных разногласиях в ЕС по вопросу эмбарго на нефть из РФ. Он пояснил, что главы МИДов постараются разблокировать ситуацию, но оппозиция очень сильна.

6 мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюзу будет непросто достигнуть единства по предложенному эмбарго на поставки российской нефти, так как страны — члены ЕС «по-разному готовы к такому шагу».

Еврокомиссия (ЕК) передала совету Евросоюза на утверждение шестой пакет санкций против России 4 мая. Его единогласно должны одобрить все 27 государств — членов ЕС. Тогда же фон дер Ляйен заявила, что в рамках шестого пакета санкций предлагается поэтапно запретить импорт российской нефти.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022