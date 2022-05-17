Euractiv сообщил о пределе Евросоюза по введению антироссийских санкций

Евросоюз почти достиг предела по введению санкций против России. Об этом 17 мая сообщил портал Euractiv со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

«Седьмой пакет санкций против Москвы будет крайне сложным. Мы очень близки к тому, чтобы исчерпать свои возможности» — сказал дипломат.

По его словам, на совещании по внешнеполитическим вопросам, несмотря на прогресс в переговорах с Венгрией об отмене вето на предложение по эмбарго на нефть из РФ, атмосфера указывала на то, что Евросоюз «сделал шаг назад». Он уточнил, что Венгрия делает всё, чтобы получить гарантии, деньги из Фонда восстановления «и даже больше».

Дипломат считает, что соглашение между Еврокомиссией и Будапештом возможно будет заключено после того, как 18 мая исполнительный орган Евросоюза представит свой план по поэтапному отказу от энергоресурсов из России.

16 мая Боррель по итогам министерской встречи рассказал, что главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет санкций против России. По его словам, проблемой, как и ранее, «стали разногласия по поводу эмбарго на нефть». Также он уточнил, что возможность выплат странам сообщества компенсаций за введение санкций против России не обсуждалась. Дискуссии по шестому пакету будут продолжены на уровне постоянных представителей стран ЕС.

В тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции против России эффективны на бумаге, на деле же «проваливается» тот, кто и вводит континентальную блокаду.

Днем ранее Боррель также заявил о серьезных разногласиях в ЕС по вопросу эмбарго на нефть из РФ. Он пояснил, что главы МИДов постараются разблокировать ситуацию, но оппозиция очень сильна.

6 мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюзу будет непросто достигнуть единства по предложенному эмбарго на поставки российской нефти, так как страны — члены ЕС «по-разному готовы к такому шагу».

Еврокомиссия (ЕК) передала совету Евросоюза на утверждение шестой пакет санкций против России 4 мая. Его единогласно должны одобрить все 27 государств — членов ЕС. Тогда же фон дер Ляйен заявила, что в рамках шестого пакета санкций предлагается поэтапно запретить импорт российской нефти.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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