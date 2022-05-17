США и Греция вместе противостоят России в ситуации вокруг Украины. Об этом 16 мая заявил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, выступая в Белом доме в честь визита премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

«Греция и США стоят вместе, чтобы поддержать народ Украины и нанести серьезные экономические издержки России... Вместе мы показываем силу и способность демократий действовать сообща», — сказал он.

Американский лидер также отметил, что в настоящее время демократия якобы находится под натиском. Кроме того, он подчеркнул, что «демократические идеалы», которыми все дорожат, зародились именно в Греции.

Мицотакис и Байден обсудили на встрече постоянную поддержку Украины, углубление оборонного и торгового партнерства, энергетическую безопасность, изменение климата.

Американский лидер сообщил, что рассчитывает на новую встречу с премьер-министром Греции в рамках саммита НАТО в столице Испании в конце июня.

Ранее, 17 мая, обозреватель The American Thinker Джеймс Поплар выразил мнение, что политика американского президента, которая способствует обострению кризиса на Украине, может привести США к «ядерному Армагеддону». Он указал, что Вашингтон хочет любой ценой ослабить Россию и встал на «скользкую дорожку затягивания военных действий».

Накануне первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, комментируя договоренность США и ряда стран форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества по обмену информацией в обход РФ и КНР, рассказал «Известиям», что США не оставляют надежду создать вокруг России и Китая ореол стран-изгоев.

Американская сторона продолжает оказывать военную поддержку Киеву. 14 мая конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц назвал такую помощь бесполезной. Он подчеркнул, что те миллиарды, которые США готовы отправить в Киев, останутся в карманах коррумпированных чиновников. По его словам, киевские чиновники разворуют все $40 млрд, которые США недавно выделили Украине в качестве военной помощи. Также, по его мнению, истинной целью США является смена режима в России, а не защита украинцев.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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