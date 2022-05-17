Прямой эфир
Мир
Захарова рассказала о связях с фашистами прадеда премьера Эстонии
Политика
В Госдуме предрекли проблемы с продовольствием в Европе из-за санкций против РФ
Мир
Байден заявил о готовности Греции противостоять России вместе с США
Мир
Американцев предупредили о «ядерном Армагеддоне» из-за политики Байдена
Мир
Южная Корея провела успешное испытание тяжелой торпеды
Интернет
Роскомнадзор заблокировал британский сайт Interactive Brokers
Общество
Каждый десятый россиянин столкнулся с проблемами с обонянием после COVID-19
Мир
В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ поселка Молодежное
Мир
Global Times рассказала об опасности вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
Во Франции назвали политику ЕС в отношении РФ «непостижимой оплошностью»
Мир
Welt связал поражение партии Шольца на выборах с его политикой по Украине

Байден заявил о готовности Греции противостоять России вместе с США

Байден заявил, что США и Греция будут противостоять России
0
Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США и Греция вместе противостоят России в ситуации вокруг Украины. Об этом 16 мая заявил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, выступая в Белом доме в честь визита премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

Азиатское наступление: США хотят настроить АСЕАН против РФ и Китая
Удастся ли Вашингтону перетянуть на свою сторону страны Юго-Восточной Азии

«Греция и США стоят вместе, чтобы поддержать народ Украины и нанести серьезные экономические издержки России... Вместе мы показываем силу и способность демократий действовать сообща», — сказал он.

Американский лидер также отметил, что в настоящее время демократия якобы находится под натиском. Кроме того, он подчеркнул, что «демократические идеалы», которыми все дорожат, зародились именно в Греции.

Мицотакис и Байден обсудили на встрече постоянную поддержку Украины, углубление оборонного и торгового партнерства, энергетическую безопасность, изменение климата.

Американский лидер сообщил, что рассчитывает на новую встречу с премьер-министром Греции в рамках саммита НАТО в столице Испании в конце июня.

Ранее, 17 мая, обозреватель The American Thinker Джеймс Поплар выразил мнение, что политика американского президента, которая способствует обострению кризиса на Украине, может привести США к «ядерному Армагеддону». Он указал, что Вашингтон хочет любой ценой ослабить Россию и встал на «скользкую дорожку затягивания военных действий».

Накануне первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, комментируя договоренность США и ряда стран форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества по обмену информацией в обход РФ и КНР, рассказал «Известиям», что США не оставляют надежду создать вокруг России и Китая ореол стран-изгоев.

Американская сторона продолжает оказывать военную поддержку Киеву. 14 мая конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц назвал такую помощь бесполезной. Он подчеркнул, что те миллиарды, которые США готовы отправить в Киев, останутся в карманах коррумпированных чиновников. По его словам, киевские чиновники разворуют все $40 млрд, которые США недавно выделили Украине в качестве военной помощи. Также, по его мнению, истинной целью США является смена режима в России, а не защита украинцев.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022