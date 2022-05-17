Американцев предупредили о «ядерном Армагеддоне» из-за политики Байдена

Политика американского президента Джо Байдена, которая способствует обострению кризиса на Украине, может привести США к «ядерному Армагеддону». Такое мнение выразил обозреватель The American Thinker Джеймс Поплар.

Журналист считает, что Вашингтон хочет любой ценой ослабить Россию и встал на «скользкую дорожку затягивания военных действий».

«Риски, связанные с проведением такой политики, огромны. Среди них — возможность термоядерной войны между двумя ведущими ядерными державами. Если у администрации Байдена имеется какая-то всеохватывающая цель, то американский народ ничего о ней не знает. То, что начиналось как довольно простая и открытая американская политика поставок оборонительного оружия на Украину, теперь превращается в опасную и стремительную эскалацию», — пишет Поплар.

Автор также напомнил о словах американского генерала Колина Пауэлла, который накануне войны в Персидском заливе предупреждал, что перед началом любой крупномасштабной военной акции необходимо иметь четко обозначенные интересы национальной безопасности и общественную поддержку.

«История учит нас, что прежде чем ввязываться в вооруженный конфликт, надо четко определить его конечное состояние и стратегию. Сейчас у нас нет ни того, ни другого. Мне почему-то кажется, что сейчас генерал Пауэлл укоризненно качает головой, наблюдая, как мы все дальше идем по опасной стезе к непредумышленным последствиям, среди которых может быть ядерный Армагеддон», — заключил журналист.

Ранее, 14 мая, конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц назвал помощь Украине «бесполезной». По его словам, те миллиарды, которые США готовы отправить в Киев, осядут в карманах коррумпированных чиновников. В частности, он заявил, что киевские чиновники разворуют все $40 млрд, которые США недавно выделили Украине в качестве военной помощи. Также Гетц считает, что истинной целью США является смена режима в России, а не защита Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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