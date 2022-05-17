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Сенат США согласился проголосовать по проекту помощи Украине в размере более $40 млрд

Сенат США согласился проголосовать по проекту о помощи Украине на $40 млрд
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Сенат США
Фото: TASS/CNP/Al Drago
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Сенат США 16 мая дал согласие поставить проект о выделении военной помощи Украине в размере примерно $40 млрд на итоговое голосование, которое должно состояться на неделе. Соответствующая информация была размещена в расписании заседания законодательного органа за 16 мая на официальном сайте сената США.

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По результатам прошедшего в понедельник голосования проект, направленный на предоставление Украине вооружений, получит дальнейшее движение.

Основное голосование по новому пакету военной помощи Украине состоится в среду, 18 мая.

16 мая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин раскритиковала проект военной помощи Украине от США на $40 млрд. Недовольство парламентария вызвало расходование средств на оборонные нужды Киева в условиях, когда американское общество само испытывает социальный кризис.

12 мая сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал в конгрессе законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на рекордную сумму почти в $40 млрд, который ранее одобрила палата представителей конгресса США.

При этом политолог-американист Малек Дудаков объяснил, что голос Пола хоть и не дал принять законопроект, но повлияет на его финальное одобрение. По его словам, для этого понадобится лишь больше времени.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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