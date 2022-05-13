Названы последствия блокировки рекордной финансовой помощи США Украине

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что голос «против» от сенатора-республиканца от штата Кентукки Рэнда Пола хоть и не дал принять проект о выделении почти $40 млрд Украине по быстрой форме, предполагающей принятие закона в течение нескольких дней, но не повлияет на финальное одобрение проекта: для этого потребуется лишь больше времени.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 13 мая, специалист рассказал, что в США есть быстрый способ принять законопроект, если никто не возражает. Если же хотя бы один сенатор голосует против, закон принимается по стандартной процедуре, процесс становится более длительным.

«Речь не идет о блокировке законопроекта, а именно о том, что путь быстрого принятия оказался закрыт, потому что один законодатель этому воспрепятствовал», — пояснил Дудаков.

Он также выразил уверенность, что выступление Рэнда Пола не скажется на финальном принятии законопроекта, поскольку «большинство сенаторов выступает за выделение помощи Украине». Он отметил, что, вероятнее всего, деньги будут выделены конгрессом «во вторник или среду на следующей неделе».

Говоря об отношении американцев к выделению гуманитарной помощи Украине, Дудаков отметил, что большинство поддерживает данные инициативы, но с учетом наступившего кризиса их мнение вскоре может измениться.

«По мере того как Америка погружается в новый кризис, всё больше вопросов будет возникать у американцев — почему такие деньги выделяются Украине, а не тратятся на собственные проблемы?» — рассказал Дудаков.

Политолог отметил, что самому сенатору Полу опасаться за свою карьеру не стоит. Процент его поддержки в Кентукки всегда был велик, уверен американист.

«Он давний оппонент президента США Джо Байдена и его давний критик. Для него такие высказывания — это нормально. С его стороны критика всей украинской повестки смотрится вполне органично», — пояснил Дудаков.

Он добавил, что шансы поражения Рэнда Пола на предстоящих выборах в этом году очень низки.

Рэнд Пол выступил против одобрения верхней палатой Конгресса США законопроекта о выделении помощи Украине на почти $40 млрд 12 мая, пишет НСН. Он объяснил, что Вашингтон сейчас не может акцентироваться на Украине, игнорируя проблемы собственной экономики, пишет RT. Сенатор подчеркнул, что нельзя спасать другое государство, когда бюджет страны сталкивается с огромным дефицитом. Также он призвал коллег сконцентрироваться на решении внутренних проблем, сообщает телеканал «360».

Таким образом, Пол затормозил продвижение законопроекта, ранее принятого Палатой представителей, отмечает телеканал «Звезда».

Помимо этого, парламентарий предпринял попытку инициировать поправку в законопроект, которая бы предполагала надзор со стороны федеральных органов за выделением средств для Украины, но ее отклонил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.

Как отмечает сайт kp.ru, Рэнд Пол является сторонником либертарианских взглядов. По профессии — врач-офтальмолог. Он является первым в истории Штатов действующим сенатором, отец которого является членом Палаты представителей Конгресса.

9 мая Байден призвал конгресс незамедлительно одобрить запрос на выделение $33 млрд на помощь Украине. При этом еще 6 мая в Белом доме заявили, что американский лидер исчерпал предоставленные ему финансы на военную помощь Украине.

В тот же день Reuters сообщило о намерении Байдена утвердить новый пакет военной помощи Киеву в размере $100 млн. По словам источников издания, он будет включать больше боеприпасов для таких систем, как гаубицы.

5 мая руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил о намерении государства сохранять возможность беспрепятственно поставлять оружие Украине. Он также рассказал, что Вашингтон дополнительно предоставил Киеву гуманитарную помощь в объеме $387 млн.

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, как это произошло с поставками сирийской «оппозиции».

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».