Сенатор от американского штата Кентукки Рэнд Пол 12 мая заблокировал в конгрессе США законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на рекордную сумму в почти $40 млрд.

Конгрессмен обосновал свой отказ поддержать законопроект высокими рисками в контексте государственных расходов, госдолга и инфляции.

«Я давал присягу Конституции США, а не какой-либо другой стране… Мы не можем спасти Украину, обрекая при этом экономику США», — заявил консервативный сенатор от Кентукки в ходе выступления, которое транслировал канал C-Span.

Конгрессмен подчеркнул, что США в нынешних условиях не могут позволить себе «играть роль мирового жандарма в ущерб своему бюджету».

Кроме того, Пол попытался инициировать поправку в законопроект, которая допускала бы надзор со стороны федеральных органов за выделением финансирования для Украины. Данная поправка была отклонена лидером демократического большинства в сенате Чаком Шумером.

Таким образом решение о предоставлении пакета помощи на сумму почти $40 млрд переносится минимум до следующей недели.

Ранее Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме почти $40 млрд.

9 мая президент США Джо Байден призвал конгресс незамедлительно одобрить запрос на выделение $33 млрд на помощь Украине. По словам американского лидера, необходимо, чтобы американский законодательный орган в течение ближайших нескольких дней представил ему на подпись соответствующий законопроект.

В тот же день президент США подписал принятый обеими палатами конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. В нем говорится, что ускоренные механизмы поставок оружия будут созданы не позднее чем через 60 дней после принятия законопроекта. Инициатива была выдвинута группой сенаторов во главе с республиканцем Джоном Корнином (сенатор от штата Техас). При этом в Белом доме раскрыли информацию о том, что Байден исчерпал предоставленные ему финансы на военную помощь Украине.

Российская сторона не раз подчеркивала, что накачивание Украины оружием не содействует урегулированию ситуации в стране. Кроме того, как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 апреля, такие действия создают угрозу безопасности для всего континента.

По словам заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, продолжая выделять средства на военную поддержку Киеву, США не проявляют «любовь к Украине», а желают нанести тяжелое поражение России.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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