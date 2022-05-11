Медведев раскритиковал выделение США $40 млрд на военную помощь Украине

Продолжая выделять средства на военную поддержку Киеву, Соединенные Штаты Америки проявляют не «любовь к Украине», а желают нанести тяжелое поражение России. Об этом в среду, 11 мая, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Совершенно очевидно, что «помощь» в таком беспрецедентном масштабе объясняется вовсе не любовью к Украине и даже не поддержкой собственной экономики. Ее цель — продолжение proxy war против России, желание нанести тяжелое поражение нашей стране, ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние в мире», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что Америке не удастся реализовать эти планы, так как «печатный станок», за счет которого Штаты увеличивают свой и без того запредельно раздутый государственный долг, скоро сломается. При этом цели российской спецоперации будут достигнуты, заверил замглавы Совбеза.

Ранее в среду стало известно, что конгресс США одобрил выделение военной помощи Украине в размере $40 млрд.

9 мая президент США Джо Байден подписал принятый обеими палатами конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. В нем говорится, что ускоренные механизмы поставок оружия будут созданы не позднее чем через 60 дней после принятия законопроекта. Инициатива была выдвинута группой сенаторов во главе с республиканцем Джоном Корнином (сенатор от штата Техас). При этом в Белом доме раскрыли информацию о том, что Байден исчерпал предоставленные ему финансы на военную помощь Украине.

Незадолго до этого, 5 мая, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил о намерении государства сохранять возможность беспрепятственно поставлять оружие Украине. Он также рассказал, что Вашингтон дополнительно предоставил Киеву гуманитарную помощь в объеме $387 млн.

В России осуждают поставки оружия Украине. Так, по мнению, заведующего кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрея Кошкина, американский законопроект об оказании Киеву военной помощи может быть использован для затягивания конфликта, который на сегодняшний день моделируется как некий «европейский Афганистан». Также он подчеркнул, что конгресс США рассмотрел предложение о ленд-лизе еще до начала спецоперации, в январе текущего года.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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