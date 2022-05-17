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Шольц заявил о посещении Киева при условии обсуждения «конкретных вещей»

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Олаф Шольц
Фото: Global Look Press/IMAGO/Christian Spicker
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Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 16 мая, в эфире телеканала RTL заявил, что его визит на Украину не должен быть «просто возможностью сфотографироваться».

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«Я не собираюсь быть в числе тех, кто делает что-то только ради короткого посещения с фотографированием», — подчеркнул он, добавив, что поедет в Киев «тогда, когда речь будет идти о конкретных вещах».

По словам Шольца, за последние месяцы у него состоялись несколько разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые продлились в общей сложности 10–11 часов.

Ранее, 13 мая, президент РФ Владимир Путин и Шольц в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине и в Донбассе с акцентом на гуманитарные аспекты. В ходе беседы российский лидер указал на основные задачи спецоперации по защите Донбасса и о предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности мирных жителей. Кроме того, Путин обратил внимание канцлера ФРГ на имеющие место быть грубые нарушения «исповедующими нацистскую идеологию боевиками норм международного гуманитарного права».

11 мая немецкий канцлер созвонился с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе разговора они обсудили переговорный процесс Украины и России по спецоперации РФ. Как отметил Шольц, по-прежнему актуально призвать Россию остановить спецоперацию и «восстановить территориальную целостность и суверенитет» Украины.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что контакты российской и украинской стороны в рамках переговорного процесса осуществляются. 6 мая в МИД России уточнили, что российско-украинские переговоры находятся в стагнации.

9 апреля министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в интервью для немецкой газеты Augsburger Allgemeine сообщила, что государство дошло до предела в поставках оружия Украине из запасов бундесвера.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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