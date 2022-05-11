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Шольц обсудил с Зеленским переговорный процесс Украины с Россией

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Канцлер Германии Олаф Шольц 11 мая созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе разговора они обсудили переговорный процесс Украины и России по спецоперации РФ по защите Донбасса. Содержание их беседы опубликовано на сайте правительства ФРГ.

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«Канцлер расспросил об актуальной обстановке и о переговорном процессе между Украиной и Россией», — говорится в сообщении.

Кроме того, как следует из текста, Шольц выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Украины Леонида Кравчука.

По словам германского канцлера, по-прежнему актуально призвать Россию остановить спецоперацию и «восстановить территориальную целостность и суверенитет» Украины.

Стороны также обсудили шаги по оказанию Германией дальнейшей поддержки Киеву. Зеленский и Шольц договорились продолжать контакты.

Ранее в это день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс России и Украины продолжается весьма вяло и нерезультативно. Таким образом он прокомментировал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, что Евросоюз не может быть посредником в данных переговорах, а на эту роль подходит Турция.

Отвечая на вопрос журналистов, нужны ли посредники, Песков напомнил, что переговоры начинались изначально без них.

Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что контакты российской и украинской стороны в рамках переговорного процесса осуществляются. 6 мая в МИДе России уточнили, что российско-украинские переговоры находятся в стагнации.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной очный раунд российско-украинских переговоров. Тогда Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Позднее, как указали в МИДе, украинская сторона от своей же позиции отошла. До этого стороны провели несколько очных встреч в Белоруссии. Так, они состоялись 28 февраля в Гомельской области, 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. Далее переговоры продолжились в онлайн-формате.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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