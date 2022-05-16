Длинная очередь выстроилась к McDonald's в Москве на фоне ухода с рынка РФ

Длинная очередь выстроилась к ресторану McDonald's на Ленинградском вокзале в Москве 16 мая после того, как сеть объявила об уходе с российского рынка. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Ранее в этот день в McDonald's заявили, что сеть уходит с российского рынка и продает бизнес в стране местному покупателю. Это приведет к тому, что больше нельзя будет использовать имя, логотип или брендинг McDonald's. При этом фастфуд-сеть сохранит свои товарные знаки в РФ.

Источник, близкий к McDonald's, рассказал «Известиям», что в компании договорилась о передаче бизнеса в России с одним из своих российских партнеров. Он возобновит операционную деятельность на территории страны под новым брендом. Сеть не сократится, будут работать все рестораны, добавил источник.

Позднее источник «Известий» сообщил, что руководство сети, несмотря на заявление об уходе с российского рынка и продаже бизнеса в РФ, надеется вернуться в страну.

В Минпромторге «Известиям» подтвердили факт проведения переговоров по поводу продажи бизнеса. Решение о продаже достигнуто в результате серии переговорных раундов на площадке ведомства, которые проводил замглавы министерства Виктор Евтухов.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта из-за спецоперации по защите Донбасса. Решение объяснили возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями», в связи с которыми невозможно «гарантировать бесперебойную работу, поддержание ключевого ассортимента, высокие стандарты качества».

До марта 2022 года сеть развивала в стране около 800 заведений. В России в системе компании работает более 62 тыс. человек, всем им сохранили зарплату.