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Длинная очередь выстроилась к McDonald's в Москве на фоне ухода с рынка РФ

Длинная очередь выстроилась к McDonald's в Москве на фоне ухода компании с рынка РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Длинная очередь выстроилась к ресторану McDonald's на Ленинградском вокзале в Москве 16 мая после того, как сеть объявила об уходе с российского рынка. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Ранее в этот день в McDonald's заявили, что сеть уходит с российского рынка и продает бизнес в стране местному покупателю. Это приведет к тому, что больше нельзя будет использовать имя, логотип или брендинг McDonald's. При этом фастфуд-сеть сохранит свои товарные знаки в РФ.

Источник, близкий к McDonald's, рассказал «Известиям», что в компании договорилась о передаче бизнеса в России с одним из своих российских партнеров. Он возобновит операционную деятельность на территории страны под новым брендом. Сеть не сократится, будут работать все рестораны, добавил источник.

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Позднее источник «Известий» сообщил, что руководство сети, несмотря на заявление об уходе с российского рынка и продаже бизнеса в РФ, надеется вернуться в страну.

В Минпромторге «Известиям» подтвердили факт проведения переговоров по поводу продажи бизнеса. Решение о продаже достигнуто в результате серии переговорных раундов на площадке ведомства, которые проводил замглавы министерства Виктор Евтухов.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта из-за спецоперации по защите Донбасса. Решение объяснили возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями», в связи с которыми невозможно «гарантировать бесперебойную работу, поддержание ключевого ассортимента, высокие стандарты качества».

До марта 2022 года сеть развивала в стране около 800 заведений. В России в системе компании работает более 62 тыс. человек, всем им сохранили зарплату.

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