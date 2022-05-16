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Глава МИД Венгрии запросил у ЕС миллиарды за отказ от российской нефти

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Фото: ТАСС/Максим Слуцкий
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто запросил у Евросоюза (ЕС) компенсаций в миллиарды евро за отказ от российской нефти. Об этом в понедельник, 16 мая, пишет Reuters.

Дипломат возмутился, что Евросоюз до сих пор не предложил Будапешту адекватного способа компенсировать потери после запрета на импорт российской нефти.

«Европейская комиссия создала нам проблемы, поэтому Венгрия справедливо ожидает, что ЕС должен предложить решение», — заявил он.

Сийярто сделал партнерам из европейских стран предложение поддержать государство, выплатив ему €15-18 млрд евро.

Кроме того, он предложил исключить трубопроводную нефть из эмбарго

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