Глава МИД Литвы предложил «помочь Украине» прекратить трафик газа из России

Чтобы решить проблему нефтяного эмбарго, блокированного Венгрией, нужно прекратить транзит газа и нефти из РФ через Украину. Такую идею озвучил 16 мая глава МИД Литвы Габрюэлюс Ландсбергис перед началом заседания в Брюсселе глав МИД Евросоюза, на котором обсуждаются новые антироссийские санкции.

«Одним из решений может быть оказание помощи Украине отключиться от газа и нефти из России, поскольку та страна ЕС, которая не может помочь нам прийти к единому решению, зависит от трафика из Украины», — заявил он.

Глава литовского МИДа уверен, что если трафик будет прекращен из Украины, то «проблема решится сама собой».

Помимо этого он подчеркнул, что Евросоюз стал «заложником» одной страны, блокирующей принятие шестого пакета антироссийских санкций из-за непринятия нефтяного эмбарго. По его словам, Венгрия не помогает странам ЕС в достижении общего решения.

12 мая газета Politico сообщила, что в Евросоюзе рассматривают вариант отложить эмбарго на нефть из России из-за позиции Венгрии. Отделение запрета на нефть от остальной части пакета санкций «пошлет плохой сигнал», и по этой причине другие страны могут присоединиться к Венгрии и выступить против, говорилось в публикации.

10 мая депутат Государственной думы Сергей Бурлаков спрогнозировал, что в ЕС специально затянут согласование нефтяного эмбарго для России, чтобы снять с обсуждения этот вопрос. Первый сигнал, что Европа не готова к разрыву отношений с РФ, — это заявления западных журналистов об осуществлении «кошмарного сценария» после введения эмбарго на российское сырье, уверен он.

Эмбарго на российскую нефть включено в шестой пакет санкций ЕС, который сейчас обсуждается лидерами стран Европы. Рестрикции уже несколько раз не могли согласовать из-за разногласий в ЕС относительно нефтяного эмбарго.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что граждане стран Запада уже платят большую цену за введение их государствами антироссийских санкций, Кремль готовит ответ на шестой пакет рестрикций Евросоюза.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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