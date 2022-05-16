Посольство подтвердило факт незаконной продажи участков РФ в Берлине

Российское посольство в Германии выявило факт незаконной продажи на основании подложных документов четырех российских земельных участков в Берлине. Об этом 16 мая сообщили в дипведомстве.

«По факту случившегося Прокуратурой Берлина возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Власти ФРГ решают вопрос о восстановлении прав РФ на эти объекты. Посольство оказывает следствию необходимое содействие в рамках полномочий.

Ранее в этот день немецкий журнал Der Spiegel. сообщил, что берлинский стоматолог и его украинская знакомая продали в столице Германии по поддельным документам недвижимость, принадлежащую России. 69-летний дантист выдал себя за представителя администрации РФ перед земельными кадастрами и агентами по недвижимости.

Среди проданных мошенником объектов оказался участок в 17тыс. кв. м на старом аэродроме в Карлхорсте, три полуразрушенных дома, в которых ранее размещались советские общежития для офицеров. Покупатель отдал за них €13,5 млн.

Правоохранители пресекли незаконную деятельность, когда злоумышленник продавал пустующее здание «Аэрофлота». На продажу объекта обратило внимание посольство РФ, которое и обратилось в прокуратуру и в МИД Германии.

Немецкие следователи подозревают мужчину в «общей криминальной мотивации».