Путин проводит встречу с президентом Таджикистана перед саммитом ОДКБ

Президент РФ Владимир Путин 16 мая проводит двустороннюю встречу с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. Переговоры проходят перед началом юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Мне очень приятно отметить, что Россия продолжает оставаться основным торгово-экономическим партнером Таджикистана по объему товарооборота. В прошлом году товарооборот вырос у нас очень серьезно — почти на 45 процентов, а в этом году, за первые три месяца, свыше 70 процентов вырос торговый объем. Это хорошая тенденция, которую надо сохранять», — отметил Путин.

Российский лидер в ходе встречи также упомянул про обстановку в регионе Таджикистана, отметив, что она остается сложной. Главы двух государств пообщались касательно этой темы и обсудили, что необходимо предпринять, чтобы укрепить безопасность. Рахмон в свою очередь отметил, что намерен обсудить с Путиным «ход реализации программы модернизации Вооруженных сил страны и ситуацию на таджикско-афганской границе».

Также 16 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет двусторонние переговоры с Путиным. Сегодня глава белорусского государства прибыл в Москву. Они планируют обсудить вопросы развития кооперации и совместной работы над импортозамещением.

Встреча приурочена к 30-летию подписания договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации. Ожидается, что в саммите ОДКБ примут участие лидеры всех шести государств-участников. Кроме Путина, Рахмона и Лукашенко это премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров. На саммите также будет присутствовать генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Ранее, 15 мая, руководитель министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что ОДКБ в ближайшие годы будет расширяться. По его мнению, через несколько лет в состав ОДКБ будут входить не шесть стран, а десятки государств, которые ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других стран.

5 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о крепком сотрудничестве со странами Центральной Азии к 30-летию дипотношений. Он рассказал о сотрудничестве, которое уже реализуется между странами, в том числе о крупных совместных проектах, числе накопленных инвестиций, сотрудничестве по линии регионов и евразийской интеграции.

19 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил Путина посетить Ереван во второй половине 2022 года в привязке к сессии Совета ОДКБ. Российский президент приглашение принял.