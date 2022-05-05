Лавров рассказал о крепком сотрудничестве со странами Центральной Азии к 30-летию дипотношений

Текущий 2022 год проходит под знаком 30-летнего юбилея установления дипломатических отношений России и стран Центральной Азии — Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном, в связи с чем ожидается насыщенная программа мероприятий, рассказал в четверг, 5 мая, министр иностранных дел Сергей Лавров в своей статье для «Российской газеты» по случаю юбилея.

Отмечается, что состоятся дни культуры, выставки, театральные гастроли, концерты, показы кинолент, а также научно-практические конференции и круглые столы.

Лавров в статье рассказал о сотрудничестве, которое уже реализуется между странами, в том числе о крупных совместных проектах, числе накопленных инвестиций, сотрудничестве по линии регионов и евразийской интеграции.

«Отношения России с государствами Центральной Азии отличает насыщенное и разноплановое культурно-гуманитарное взаимодействие. В Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане действуют российские центры науки и культуры. В Туркменистане работает представитель Россотрудничества при посольстве России», — также подчеркнул министр.

Особо глава российского МИДа отметил работу по линии антитеррористических и антинаркотических структур СНГ, ОДКБ и ШОС. Так, в январе 2022 года после массовых беспорядков в Казахстане эффективные действия миротворческих сил ОБДКБ по оказанию содействия в стабилизации внутриполитической обстановки стали свидетельством высокой надежности организации.

«Наши гармоничные, равноправные, взаимовыгодные отношения — яркий пример того, как следует выстраивать межгосударственное сотрудничество в XXI веке», — добавил в статье Лавров, отметив также обоюдный настрой на дальнейшее расширение и углубление взаимного партнерства.

По словам министра, особо ярко заметна позитивная динамика развития торгово-экономических связей между Россией и странами Центральной Азии. Непрерывно растет товарооборот в сферах промышленных товаров, сельхозпродукции, химических препаратов, нефтехимии, фармацевтики, металлургии, автомобиле- и машиностроения. Так, за период с 2010 по 2021 год объем накопленных российских инвестиций составил порядка $30,5 млрд.

В настоящий момент в центральноазиатских государствах ведут деятельность свыше 10 тыс. предприятий, которые обеспечивают 900 тыс. рабочих мест. Продолжается работа по выполнению договоренностей президентов России и Узбекистана о строительстве первой на территории Центральной Азии атомной электростанции, добавил глава МИД РФ.

«Флагманом российско-таджикистанского экономического сотрудничества является Сангтудинская ГЭС-1. Она обеспечивает около 12,5% совокупной выработки электроэнергии в республике. В 2021 голу завершен контракт ПАО «КамАЗ» на поставку в Туркменистан порядка 2000 единиц автомобильной техники», — подчеркнул Лавров, отметив, что это лишь малая часть общих проектов за десятилетия тесного сотрудничества.

25 апреля в ходе проходящей в Ташкенте международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия» стало известно, что в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве «Мегафон» совместно с министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана запускает программу по поддержке IT-специалистов.

Ранее, 4 апреля, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил «Известиям», что Россия является самой мощной страной в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) по экономике, и, до каких показателей дойдет доля рубля в торговле стран альянса, не имеет экономического значения, но удара по этим странам точно не будет.

В этот же день министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев заявил, что в настоящее время доля рубля в торговле стран ЕАЭС превышает две трети и можно ее нарастить. По его словам, Москва использует рубли для оплаты 82% торгового оборота с Белоруссией, 63% — с Казахстаном и 58% — с Киргизией.