«Мегафон» поможет в обучении и трудоустройстве IT-специалистов Узбекистана

«Мегафон» совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана запускает программу по поддержке IT-специалистов. Это предусмотрено меморандумом о сотрудничестве, подписанным 25 апреля на проходящей в Ташкенте международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия».

Программа будет направлена на подготовку IT-специалистов разного уровня. Обучение будет вестись по самым востребованным специализациям в области разработки и программирования. После обучения участникам в зависимости от квалификации будет доступна программа стажировки или возможность сразу приступить к работе в команде «Мегафона».

«У "Мегафона" обширная экспертиза в реализации самых сложных IT-проектов. В прошлом году мы вышли на рынок Узбекистана, где совместно с партнерами развиваем крупнейший цифровой холдинг в стране — Digital Holding, включающий одного из лидеров рынка сотовой связи Uсell, — пояснил генеральный директор "Мегафона" Хачатур Помбухчан. — Мы видим огромный потенциал страны как крупнейшего IT-хаба в Центральной Азии, и мы готовы вносить свой вклад в развитие, делиться экспертизой и задействовать собственные ресурсы для подготовки профильных специалистов высокого класса».

«Сегодня Узбекистан осуществляет ряд проектов по обучению молодежи IT-специальностям. Так, если в начале 2000-х в стране насчитывалось всего несколько сотен IT-специалистов, то на сегодня их уже более 50 тысяч. К 2030 году поставлена задача довести число IT-специалистов до миллиона человек», — заявил Олег Пекось, Первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.

Согласно отчету по рынку труда, подготовленному компанией HeadHunter Узбекистан, IT-специальности занимают в стране второе место среди самых востребованных у работодателей.